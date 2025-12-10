Bridge to Africa: un borrador para la movilidad académica y la cooperación entre Canarias y África

La propuesta Bridge to Africa entró ayer en una fase operativa al presentar un borrador que las universidades públicas canarias, la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) defienden como el marco para convertir al Archipiélago en «un hub académico» abierto a África. La iniciativa parte de la acumulación de proyectos y redes ya existentes y busca ordenar esa actividad en una hoja de ruta que abarque movilidad académica, transferencia y cooperación multidimensional

«Es un paso importante» afirmó el rector de la ULPGC, Lluís Serra, y añadió que la intención es «hablar sobre la base de un borrador de documentos de los pasos que tenemos que dar en los próximos años». Serra subrayó la necesidad de un marco presupuestario que permita ejecutar la estrategia y citó como interlocutor clave a la Comisión Europea, como parte de la Estrategia Canarias-África del Gobierno de Canarias.

Para Serra el eje central del proyecto es la movilidad y la circulación sostenida de conocimiento entre Canarias y las universidades africanas. «Queremos que el talento circule por las distintas universidades», sostuvo. El rector añadió que la circulación debe entenderse como «un viaje de ida y de retorno continuo» y enmarcó la «diplomacia académica» como el instrumento que facilita vínculos transversales con la sociedad y las administraciones.

Por su parte, la ULL subrayó esa orientación estratégica y puso el acento en el papel de las universidades como agentes que consolidan relaciones más allá del intercambio académico. El rector de la ULL, Francisco J. García Rodríguez, explica que la cooperación se apoya en «el conocimiento, la investigación y la transferencia de ese conocimiento a la sociedad y a la educación» y que esa sinergia puede generar puentes que alcancen ámbitos institucionales, culturales y económicos.

Ambos rectores situaron la iniciativa sobre una base previa de trabajo en la que colaboraron el director de Relaciones con África, Luis Padilla; el consejero del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez; y el director de Casa África, José Segura. García recordó que el programa ya «está en marcha» y mencionó el campus África de la ULL como ejemplo de esta futura red estructurada: «A través de distintas ediciones más de 500 jóvenes líderes africanos han participado con nosotros».

El borrador al que hacen referencia los rectores supera el centenar de páginas, según las explicaciones ofrecidas ayer por sus promotores en la sede institucional de la ULPGC de la calle Juan de Quesada. En lo operativo la propuesta plantea 70 líneas de acción, entre las que se encuentran las acciones de «mapear la actividad universitaria existente», coordinar alianzas con otros centros, institutos tecnológicos y empresas, y articular mecanismos de movilidad académica y transferencia tecnológica. El objetivo, según los rectores, consiste en impulsar los proyectos desarrollados por canarios en áreas como salud pública, energía y economía azul y en promover formación especializada que contribuya a empleo cualificado en la región.

Los responsables definieron como ámbitos prioritarios varios países de África Occidental que mantienen vínculos históricos y geográficos con Canarias. Hasta el momento, figuran en ese listado Senegal, Gambia, Mauritania, Cabo Verde y Guinea como interlocutores iniciales de la red.

Valor añadido

Asimismo, García añadió que este enfoque académico aporta un valor añadido a la cooperación territorial y al desarrollo mediante transferencia de conocimiento. «Canarias juega un papel en distintos ámbitos en relación al continente africano, por ejemplo en el ámbito institucional, académico, de cooperación territorial y al desarrollo o en el ámbito de la cultura y el deporte», puntualizó.