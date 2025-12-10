Canarias es el archipiélago más castigado por los microplásticos de toda la Macaronesia

Canarias es el archipiélago de la Macaronesia que más micro, meso y macro plásticos recibe por su posición geográfica. También es la región que más puntos negros alberga, al registrar una llegada masiva de residuos plásticos a sus playas. Estos materiales contaminantes se ven con más frecuencia en Playa Grande (Arico, Tenerife), con 21.000 partículas de microplásticos por metro cuadrado, Caletillas (Fuerteventura) con 14.000 y Playa Lambra (La Graciosa) con 11.000. En este sentido, estas tres localizaciones se presentan como las zonas con mayor concentración de todas las Islas.

Así se desprende de los resultados iniciales del proyecto Implamac Capitalización. Se trata de una iniciativa de la Universidad de La Laguna (ULL), entre otras instituciones como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que da continuidad a la primera etapa del proyecto –desarrollada entre 2019 y 2023– y que pretende fortalecer e implantar metodologías de monitorización de microplásticos en la Macaronesia y su transferencia territorial. Además, se enmarca en el programa Interreg MAC 2021-2027 y cofinanciada por Fondos FEDER.

23 playas

De las 23 playas analizadas en las Islas, nueve presentan resultados por encima de la media en lo que a concentración de partículas por metro cuadrado se refiere. Y la cifra asciende hasta diez cuando se trata de gramos por metro cuadrado. Aunque algunas zonas destacan por un único tipo de residuo. Es el caso, por ejemplo, de Las Canteras, en Gran Canaria. Mientras que esta playa registra hasta 2.044 partículas de microplásticos por metro cuadrado, la presencia de meso y macroplásticos se sitúan por debajo de la media.

Durante la presentación del proyecto, que tuvo lugar ayer en la Facultad de Química de la ULL, el coordinador de Implamac Capitalización, Javier Hernández, quiso evidenciar la magnitud del problema. «Unos cien gramos por metro cuadrado de estos materiales equivalen a un kilo de plástico en diez metros del mismo tipo», advirtió. Es decir, algo similar a un kilo de desechos plásticos en la dimensión de una valla publicitaria. En este contexto, en Canarias hay cuatro playas que superan esa cifra. Las tres que también se sitúan en el ranking de mayor concentración de partículas y que se mencionaron al principio (Playa Grande, Caletillas y Lambra) y Arenas Blancas –en El Hierro–. Sin embargo, esta última solo supera los cien gramos medios cuando se trata de mesoplásticos.

Otras muestras

El proyecto también recoge muestras de los otros archipiélagos que componen la Macaronesia. Y es que en total, el equipo muestreó hasta 46 playas de arena accesible de, mínimo, 100 metros de longitud. Mientras que Azores alberga un punto negro en Porto Pim (con 5.000 partículas de microplásticos por metro cuadrado), Madeira no registra excesos de ningún tipo. Cabo Verde, en cambio, sí acumula valores superiores a la media en algunas zonas, pero solo para meso y macroplásticos.

En cuanto a la distribución por color de las partículas, predominan las blancas o incoloras en todos los archipiélagos, lo que sugiere un origen común. La forma más frecuente es el fragmento plástico rígido, especialmente en Azores y Canarias. Madeira y Cabo Verde presentan algunas variaciones. Por ejemplo, en la primera región predomina el material tipo foam. En la segunda destacan restos de bolsas y materiales de pesca. El también catedrático de Química Analítica de la ULL señaló que los patrones de estos territorios, al presentar concentraciones más bajas, no evidencian una tendencia general.

Primer proyecto

El proyecto previo que da continuidad a Implamac Capitalización procesó un total de 6.400 muestras. Esto permitió generar la primera serie temporal prolongada sobre micro, meso y macroplásticos en los archipiélagos macaronésicos.

Asimismo, evaluó el impacto de microplásticos y contaminantes emergentes en las costas de Canarias, Cabo Verde, Madeira y Azores para crear un observatorio que genere datos cuantitativos y cualitativos. Y para estudiar los efectos de los microplásticos en las cadenas tróficas y ecosistemas, el equipo analizó más de 700 peces de consumo habitual, en los que se detectaron presencia de microplásticos.

Ahora, el objetivo es capitalizar y transferir esa metodología inicial para consolidar un observatorio regional, promover la automatización de procesos analíticos y fomentar la reutilización del conocimiento generado para fortalecer políticas públicas, educación ambiental y cooperación internacional. El proyecto, que aún está en fase inicial, prevé presentar los resultados finales en octubre de 2027.