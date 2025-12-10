Canarias defenderá ante el TC sus presupuestos de 2025

«El Estado intenta paralizar a la Comunidad Autónoma». Así se expresó el miércoles el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, al término del Consejo de Gobierno. Unas declaraciones que hacen referencia al recurso presentado por el Estado ante el Tribunal Constitucional, que ha suspendido de manera cautelar partes de los presupuestos autonómicos de 2025. Ante esta situación, Cabello explicó que el Ejecutivo instó a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma -durante la jornada de ayer- a «presentarse en defensa de los presupuestos ante el Constitucional», con el objetivo de garantizar la validez de las cuentas y asegurar que puedan entrar en vigor.

La medida del Estado repercute principalmente en la regulación de los salarios de los gerentes del Servicio Canario de Saludy en algunas disposiciones relativas a inversiones en puertos deportivos. Las suspensiones, aseguró Cabello, generan «frustración y enfado», dado que se producen en un contexto de «mano tendida» y disposición a trabajar de manera conjunta.

El portavoz añadió que lo que se ha encontrado por parte del Gobierno central es que «intenta paralizar a la Comunidad Autónoma. Piensan que cuanto peor le vaya a la comunidad, mejor les irá a ellos. Este Gobierno no se va a dejar tierra en los ojos y seguirá avanzando en lo importante, que es dar respuesta a lo esencial».

El presupuesto de Canarias contempla un gasto total de 12.491 millones de euros, con incrementos en sanidad, educación, bienestar social y vivienda, así como partidas para inversión en infraestructuras. Aunque la oposición y el Estado han criticado algunas disposiciones por considerar que vulneran la normativa estatal, el Ejecutivo «seguirá trabajando para garantizar los derechos de la ciudadanía y abordar los problemas reales, sin dejar que las disputas políticas impidan avanzar en lo importante».