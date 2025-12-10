Canarias liderará también en 2026 el crecimiento pese al freno del turismo

La economía canaria se mantendrá más fuerte que la española. Aunque la elevada dependencia del Archipiélago al sector turístico suele considerarse un inconveniente, lo cierto es que este mismo factor impulsa sus principales indicadores macroeconómicos. En términos de Producto Interior Bruto (PIB) el turismo explica que Canarias vaya a presentar este año el mayor crecimiento económico, superando ampliamente la media nacional del 2,9%. En concreto, expandirá su PIB un 3,5% en 2025 y un 2% en 2026 –manteniéndose también entre las regiones con mayor alza económica– según el último informe publicado por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas).

Las Islas son una de las únicas cuatro regiones, junto con Baleares, Andalucía y Madrid, donde el PIB crecerá por encima de la media del conjunto de España. Precisamente, Baleares –que también crece un 3,5%– comparte su alta dependencia del turismo. El peso de este negocio se vio reflejado con la pandemia, cuando se cerraron las fronteras y prácticamente desapareció toda actividad en los dos archipiélagos del país. El PIB de Canarias se redujo un 18,8% frente al año anterior y, tras el regreso en masa de los visitantes extranjeros una vez superado lo peor de la pandemia, remontó hasta las primeras posiciones, junto a Baleares, con un crecimiento del 8,6%.

Mientras, el informe de Funcas vincula la fortaleza económica de Madrid –con un crecimiento del 3,3%– al desarrollo de servicios como los profesionales de apoyo a empresas, logísticos y tecnológicos. Por su parte, regiones con un fuerte peso de la industria como Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja también se beneficiarán este año del tirón de sectores ligados al programa de fondos europeo Next Generation o a las energías renovables.

El Archipiélago acostumbra a encontrarse a la cola de los rankings socioeconómicos. En los últimos puestos de las clasificaciones del país, junto a Andalucía y Extremadura, se suele encontrar Canarias con la menor puntuación en materia de renta per cápita, sueldos, productividad o en inversión en Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i). No obstante, aunque en todo ello le queda mucho camino por delante hasta situarse, al menos, en la media española, resulta llamativo que se salga de los habituales puestos para encabezar el mayor crecimiento económico.

Crecimiento turístico

El turismo es uno de los grandes responsables tanto de los bajos puestos en los rangos socioeconómicos como de la fortaleza económica. Y, aunque el constante crecimiento de este negocio empieza a dirigirse a la estabilización, Canarias registrará la mayor subida económica del país del 3,5% al cierre de 2025.

La tasa de crecimiento del número de turistas es ahora menos de la mitad de la registrada el año pasado. Los últimos datos del Instituto Canario de Estadística (Istac) anotan que en octubre de este año llegaron 34.717 turistas más que en el mismo mes de 2024, una cifra muy inferior a los 110.157 visitantes adicionales que Canarias había sumado entre octubre de 2023 y 2024. Esto quiere decir que siguen llegando más extranjeros en términos interanuales, sí, pero en valores más moderados que van acercando a las Islas a un turismo cada vez más estable y con menos titulares que aluden a «cifras récord» o a los «mejores datos desde antes de la pandemia».

Por otro lado, la actividad en la industria crece de forma modesta –conforme al índice de producción industrial– pese a que el avance en el número de afiliados en el sector es mayor que la media nacional y hay evidencias de una apuesta por la diversificación económica. En cuanto a la construcción, los visados y la licitación, al igual que el empleo en el sector, justifican un avance relativamente intenso incluso en un contexto de crisis de la vivienda y encarecimiento de los suelos.

Previsión 2026

En cuanto a las previsiones para el próximo año 2026, el informe de la Fundación de las Cajas de Ahorro calcula una ralentización en todas las regiones. La desaceleración del turismo, la moderación de la industria y el agotamiento de los fondos europeos derivarán en un menor crecimiento en el conjunto del país en donde Madrid (2,3%), Andalucía (2,1%), Baleares (2,1%), Canarias (2%) y Cataluña (2%) repetirán como las mejores. Serán además las únicas comunidades con tasas por encima de la media nacional prevista por la Fundación del 1,9%.

Así, Canarias pasará a ser la cuarta autonomía con mayor crecimiento. El motivo de esta pérdida de puestos en la clasificación –aunque igualmente positivo– es la llegada de turistas muy inferior al observado en los últimos años. Al mismo tiempo, la actividad en el sector de la construcción, según avanza la evolución reciente de visados y licitación, seguirá creciendo a mayor ritmo que la media nacional. Además, la tasa de desempleo se situaría en un 11,7% en media anual, el mejor resultado desde 2007.