El cuatripartito califica de "robo" el cálculo de la quita de la deuda a Canarias ideado por la ministra Montero

Cierre de filas de los cuatro socios (CC, PP, ASG y AHI) que sostienen al Gobierno que preside Fernando Clavijo respecto al proyecto de ley para condonar un total de 83.252 millones de euros a la totalidad de las comunidades autónomas, de los que a Canarias les corresponden 3.259 millones, es decir, 1.710 millones menos de los calculados por la consejera de Hacienda, Matilde Asián: "Es un robo".

"Canarias es la más perjudicada porque el Gobierno de Pedro Sánchez nos hurta 1.710 millones de euros para favorecer a los independentistas catalanes y mantener su sillón en Moncloa", asegura el diputado conservador Fernando Enseñat. Una tesis similar esgrime el secretario de Organización y presidente del grupo parlamentario de CC, David Toledo, para quien "nos están tratando de quitar 1.700 millones de euros, que es el precio que cuestan los siete votos de Junts", que son imprescindibles para que esta ley orgánica sea aprobada en el Congreso por mayoría absoluta.

La alarma viene dada por el "límite arbitrario y artificial" del 50% que solo se aplica a Canarias, lo que se traduce en que queden fuera de la mutualización los 1.710 millones de euros en litigio que, para los grupos gubernamentales, "tiene un efecto similar al que tendría considerar el REF en los tramos para computar la cuantía de la condonación".

Foto de archivo de la consejera Matilde Asián y el portavoz de CC, José Miguel Barragán, en el Parlamento de Canarias / Álex Rosa

Inmediata rectificación

"Nuestro REF se tiene que respetar y no tiene nada que ver ni con el sistema de financiación ordinario ni con la condonación de la deuda, por lo que cualquier intento de incluirlo en la mutualización es un error muy grave que desvirtúa nuestra singularidad y que se debe rectificar de inmediato", analiza el líder de ASG y presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo.

"El asunto es lo suficientemente grave como para que el presidente Clavijo lo explique en el Parlamento, por lo que haré una pregunta específica en el pleno del 16 de diciembre, ya que esta decisión de computar el REF en la mutualización implica una peligrosa tendencia de agresión a nuestras especificidades que puede desembocar en el nuevo sistema de financiación", remacha Raúl Acosta (AHI).

Doble agravio

Las tesis tanto del Gobierno como de los cuatro partidos que lo sostienen en el Parlamento es clara: existe un doble agravio con el top del 50% sobre la deuda viva para condonar y además se descuenta el superávit, por lo que la quita no es de 4.969 millones de euros que calcula Asián.

En el lado contrario de esta polémica se encuentran el PSOE y NC-Bc, para quienes "nada tiene que ver el REF en esta condonación ni en los cálculos que se han hecho, que toman como base el PIB y no otra cosa".

Foto de archivo de Sebastián Franquis, portavoz del grupo parlamentario socialista. / E.D. / L.P.

Argumento falso

"Están inventándose un criterio político porque les salen las cuentas para fabricar ese relato, que es falso", asegura el portavoz socialista, Sebastián Franquis.

En parecidos términos se expresó el líder de NC-Bc, Luis Campos, formación política que en febrero de 2024 logró el respaldo del Parlamento –con la abstención del PSOE y el voto en contra de Vox– para exigir que a Canarias se le condonaran 4.400 millones de euros con los mismos términos per cápita aplicados a Cataluña. Pese a que el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el 9 de diciembre solo ‘perdona’ 3.259 millones y no los 4.400 que defendieron hace año y medio, Campos insiste en que "el Gobierno y los partidos que lo apoyan están haciendo un discurso tramposo porque no se está computando el REF".

Omisiones deliberadas

Tanto Franquis como Campos esgrimen que 3.259 millones de euros duplican el porcentaje de condonación medio nacional, que es de un 25% y que si se compara la quita de la deuda con el PIB, "que es el parámetro habitual que se usa para su medición y para la fijación de los objetivos de sostenibilidad financiera", Canarias queda justo en la media nacional, fijada en 6%.

Para Franquis, además, "omiten de forma deliberada que el 75% de la quita se fija atendiendo a la población ajustada, porque todas las comunidades autónomas sufrieron desplome de ingresos y afrontaron un grave problema de déficit, pero no todas contaron con las mismas capacidades económicas ni respondieron a la crisis con las mismas medidas".

Foto de archivo de la vicepresidenta María Jesús Montero y el minisro Ángel Víctor Torres. / Alberto Ortega / Europa Press

"A Canarias se le aplica un criterio como comunidad autónoma infrafinanciada por el que se suman 282 millones de euros adicionales a la condonación, lo que de muestra que se excluyen los recursos del REF, así que es falso lo que argumenta la consejera de Hacienda. Cosa distinta es que el tope máximo hubiera sido fijado en el 75% y no en el 50%, porque habría sido más beneficioso, pero eso es otro debate distinto al que se ha inventado el Gobierno para hacer ver que se computa el REF", concluye el ‘canarista’ Campos.

Trámite de enmiendas

Estas dos visiones contrapuestas deberán ser encauzadas durante el trámite de la ley en el Congreso de los Diputados, como sugiere Franquis, ya que "se abre un debate para mejorar el texto con las aportaciones de las enmiendas que se presenten y se negocien".

"La pregunta que debe contestar Clavijo es si va a aceptar Canarias la condonación parcial de su deuda o va a castigar a las Islas con su renuncia a la quita", concluye Franquis.