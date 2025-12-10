Don Omar regresa a Canarias en 2026 con su único concierto confirmado en Europa

La cuenta atrás terminó. Entre rumores, silencios y guiños en redes, el eco de una voz que marcó generaciones vuelve a resonar en las islas. Don Omar regresa a Canarias. El rey indiscutible del reguetón ha elegido Tenerife como escenario de su único concierto confirmado en Europa en 2026, una cita que promete ser leyenda. Será el jueves 16 de julio, dentro del Tenerife Cook Music Fest, en un cartel que ya se vislumbra como uno de los más memorables del año.

El anuncio ha sido confirmado por el equipo del artista y la promotora del evento a Europa Press, desatando una ola de reacciones entre sus seguidores canarios, que llevaban más de una década aguardando su regreso. Las entradas se pondrán a la venta el próximo viernes 12 diciembre a las 11.00, hora canaria, 12.00 en la península, y se podrán comprar a través de la web oficial.

El último baile de Don Omar en Europa

A sus 47 años, William Omar Landrón, nombre real del artista, ha declarado que 2026 será el año de su retirada definitiva de los escenarios. Por eso, este concierto se perfila como una despedida simbólica, un homenaje en vida a una trayectoria que transformó la música urbana latina para siempre.

Su gira anterior por Estados Unidos, México y Canadá colgó el cartel de “sold out” en cada parada, consolidando su estatus como leyenda viva del género. En 2024 recibió el Premio Icono Global de Premio Lo Nuestro, y fue incluido entre los 50 Más Bellos del año por la revista 'People en Español'. A lo largo de su carrera acumula 3 Latin Grammy, 20 Premios Billboard y 19 Premio Lo Nuestro, entre otros muchos reconocimientos.

De “Danza Kuduro” a “Dale Don Dale”: himnos que no se apagan

Clásicos como 'Dile', 'Pobre Diabla', 'Ojitos Chiquitos', 'Virtual Diva' o 'Danza Kuduro' siguen sonando en fiestas, playlists y recuerdos que cruzan generaciones. Su última visita a Canarias fue en 2012, en un concierto celebrado en el Estadio de Maspalomas. Aunque marcado por los retrasos, aquel show dejó una huella imborrable en sus fans.

Catorce años después, la promesa de su regreso se cumple, y el eco de su legado vuelve a resonar en el Archipiélago.

Un festival con sabor latino

El Tenerife Cook Music Fest no solo tendrá a Don Omar como protagonista. Del 16 al 18 de julio, el cartel incluirá también a Chayanne, Myke Towers, Luis Enrique y los Hermanos Rosario, en unas jornadas que prometen ser inolvidables.

El festival cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Turismo de Tenerife y la Autoridad Portuaria de la ciudad.