Leroy Merlin inaugura una nueva tienda especializada en soluciones de mobiliario de jardín y exterior en Tenerife

Leroy Merlin España, compañía líder en acondicionamiento del hogar, ha inaugurado su primera tienda Naterial en Canarias. Este nuevo punto de venta, especializado en soluciones de mobiliario de jardín y exterior, está situado en la Avenida Ayyo, s/n, en el Parque Comercial Adeje Shopping, con un horario de apertura de lunes a sábado de 9:00 horas a 22:00 horas y domingos y festivos de apertura de 10:00 horas a 22:00 horas.

Naterial Adeje se consolida como el primer establecimiento de esta categoría en las Islas Canarias y el cuarto en España, donde ya está presente en Sant Pere de Ribes, Fuengirola y Palma. Un formato diseñado para acompañar el creciente interés por disfrutar del espacio exterior, con opciones acogedoras y funcionales.

El nuevo punto de venta ha supuesto una inversión de alrededor de tres millones de euros y presenta una superficie total de 1.100 m², de los cuales 980 m² corresponden al showroom. Un concepto que apuesta por la experiencia e inspiración del cliente con la exposición de productos y materiales y creación de proyectos de exterior.

El nuevo espacio

El nuevo espacio contará con un equipo de nueve profesionales que han recibido formación especializada para ofrecer un acompañamiento experto y una experiencia de compra diferencial.

La compañía suma ya cerca de 700 empleados en Tenerife, dentro de los casi 1.200 que tiene en el conjunto del Archipiélago. A ello se añade la generación de empleo indirecto vinculado al transporte, la instalación, la logística y los servicios auxiliares, reforzando el impacto positivo de la marca en la economía local. Desde Adeje, la enseña reafirma su voluntad de seguir creciendo en Canarias y de acompañar a sus clientes con soluciones adaptadas a su forma de vivir y disfrutar del hogar exterior.

Alain Ryckeboer, CEO de LEROY MERLIN España, ha subrayado: "Con Naterial Adeje damos un paso más en nuestra apuesta por Canarias, poniendo a disposición de los hogares tinerfeños un equipo especializado en soluciones para el exterior con el objetivo de superar las expectativas de nuestros clientes. Esta apertura amplía nuestra presencia en Tenerife, consolidando la contribución de LEROY MERLIN al desarrollo económico y social de la región".

Gran variedad de exposiciones y stock disponible

Este espacio presenta un diseño más cualitativo y centrado en la experiencia. Sus 40 espacios de exposición permiten visualizar ambientes reales, facilitan la inspiración y la elección de materiales y equipamientos.

Además, Naterial Adeje se apoya en la tienda LEROY MERLIN Adeje y en un almacén externo para ofrecer disponibilidad de stock desde el primer día y durante los doce meses del año, garantizando un amplio surtido independiente de las campañas estacionales.

En palabras del director de Naterial Adeje, Víctor Manuel García, "esta nueva tienda refuerza la presencia de LEROY MERLIN en el sur de Tenerife, uno de los principales motores demográficos y turísticos de la isla. Su localización, en un entorno con clima privilegiado y amplio disfrute del exterior de los hogares, facilita el acceso a soluciones especialmente adaptadas a las necesidades reales de los hogares tinerfeños".

Adeje está situado en una ubicación clave en la isla, siendo un municipio dinámico y con un enorme potencial, un crecimiento constante y un estilo de vida donde los exteriores son los protagonistas. Naterial Adeje supone un nuevo impulso para ayudar a los clientes a crear y disfrutar los exteriores de sus sueños.