El Parlamento de Canarias ha dado este miércoles un paso histórico al aprobar por unanimidad —con Vox como único grupo no proponente, aunque igualmente favorable— el inicio de la tramitación para modificar la letra del himno de Canarias e incorporar la expresión “ocho peñas”, un reconocimiento explícito a La Graciosa como octava isla del archipiélago.

La propuesta permitirá actualizar uno de los símbolos oficiales de la comunidad autónoma, que pasará a incorporar en su letra definitiva: “Soy la sombra de un almendro, soy volcán, salitre y lava, repartido en ocho peñas, late el pulso de mi alma”. Más allá del simbolismo que encierra la iniciativa, varios grupos políticos apuntaron la necesidad de vigilar el crecimiento de la llegada de visitantes a la isla para evitar qe se convierta "en un parque temático", en palabras de Luis Campos (NC).

Justicia

Desde el Grupo Socialista, Marcos Bergaz calificó la iniciativa como “justa y necesaria”, subrayando que, aunque pueda parecer un gesto simbólico, permitirá “hacer felices" a los "más de 700 habitantes que se reparten por sus "esacasos 27 kilómetros cuadrados". Además, destacó la importancia de que La Graciosa pueda seguir superando las limitaciones derivadas de su triple insularidad.

El presidente del Grupo Nacionalista Canario, David Toledo, recordó que la letra original “emocionó a todos” hace más de veinte años, pero subrayó que el Archipiélago ha cambiado y que, desde la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía, La Graciosa es formalmente la octava isla. “No es solo una modificación técnica; es un acto de justicia simbólica”, afirmó en referencia a una variación de la letra que dará carta de naturaleza a una "verdad. Somos ocho islas", recalcó.

Patria

Desde el Partido Popular, Rebeca Paniagua definió la reforma como una “propuesta emocional”, destacando que la identidad canaria se expresa también a través de la música y los símbolos. Enfatizó que La Graciosa fue durante siglos un territorio “al margen de los grandes relatos insulares” y que reconocerla en el himno supone completar un proceso iniciado en 2018. La parlamentaria conservadora ha definido "la patria" como "esa sombra del almendro bajo el que te crías", y extendió a todos los canarios la pertenencia a ella.

El portavoz de Nueva Canarias–Bloque Canarista, Luis Campos, celebró el alcance simbólico de la medida, pero advirtió de la necesidad de seguir trabajando para evitar la saturación turística y garantizar el acceso al agua en La Graciosa. “No puede convertirse en un parque temático”, alertó. A ello añadió una advertencia que explica la modificación de la letra del himno: "No hay país que sea posible si no está conformado por cada una de las personas que viven en él".

Mayor cohesión

En la misma línea, ASG y AHI coincidieron en que la modificación refuerza la cohesión del Archipiélago y consolida la presencia de La Graciosa en los símbolos autonómicos. Raúl Acosta (AHI) subrayó que “los símbolos no gobiernan, pero construyen comunidad”.

Por su parte, el portavoz de Vox, Nicasio Galván, pese a recordar que Canarias forma parte de la historia común de España, mostró su apoyo a la tramitación y definió La Graciosa como uno de los lugares “más espectaculares” del Archipiélago. No obstante, dejo constancia de su incomodidad con quienes avanzan cuál va a ser la postura de su formación sin antes preguntarle.

Con el respaldo unánime de la Cámara -66 diputados presentes-, la propuesta inicia ahora su trámite para transformar oficialmente el himno canario y reconocer en su letra a las ocho islas, un hito simbólico que marca un antes y un después en la representación identitaria del Archipiélago.