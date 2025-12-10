Rubén Vázquez, meteorólogo, alerta de un fin de semana “muy complicado” en Canarias: lluvias de hasta 245 l/m² y avisos amarillos de la AEMET

Canarias tendrá un fin de semana "muy complicado" por culpa de una depresión aislada que dejará precipitaciones muy fuertes y acumulados que podrían superar los 200 l/m² en algunos puntos del archipiélago. Así lo ha pronosticado el meteorólogo Rubén Vázquez, de MeteoVigo, en un vídeo publicado esta mañana en su canal de YouTube, coincidiendo con la activación de avisos amarillos en todas las islas por parte de la Agencia Estatal Meteorológica (AEMET), debido a diversas condiciones meteorológicas.

Después de un puente de la Inmaculada Concepción bastante tranquilo, los canarios nos preparamos para un cambio radical del tiempo en las islas. A partir de este fin de semana, el archipiélago "entrará en el radio de acción de una depresión atlántica" que, según los modelos analizados por Rubén Vázquez, dejará lluvias abundantes, cielos muy cubiertos y un flujo persistente de norte que castigará especialmente a las zonas más expuestas.

El experto adelanta que la inestabilidad irá "acercándose de forma progresiva" al archipiélago, hasta desembocar en un episodio de precipitaciones “muy fuertes” en el norte de las islas centrales.

Los mapas señalan un patrón repetitivo y muy húmedo

En los modelos que ha mostrado el experto se puede ver un comportamiento atmosférico inusual en estas fechas: "Vamos a tener una configuración bastante llamativa, con pulsaciones atlánticas que se repiten como un molde". El meteorólogo explica que varias depresiones aisladas se irán formando y desplazando cerca de Canarias a lo largo de varios días.

Modelo Europeo ECMWF para mañana a las 18:00 horas / Meteored

Los modelos europeo, estadounidense y canadiense coinciden en un mismo escenario: entrada de aire frío en altura, mucha humedad atlántica y un flujo de vientos del norte que disparará los acumulados de lluvia en las vertientes expuestas.

La lluvia llegará al norte de Tenerife y Gran Canaria

Rubén Vázquez subraya que las precipitaciones más intensas se concentrarán entre sábado y domingo, con cantidades significativas desde primeras horas.

Modelos como el europeo dibujan volúmenes "extraordinarios" en apenas 48 horas:

Más de 200 l/m² en el noroeste de Gran Canaria

en el Hasta 245 l/m² en el norte y noreste de Tenerife

en el Lluvias generalizadas en todas las islas, aunque con menor intensidad en Fuerteventura y Lanzarote

"Si vives en la zona norte de Gran Canaria o Tenerife, te recomiendo que sigas muy de cerca los avisos porque va a llover bastante, con bastante intensidad", advierte el meteorólogo. Esta misma mañana, la AEMET ha activado avisos amarillos en todas las islas por fenómenos costeros o viento de hasta 80 km/h para el viernes 12 de diciembre.

La evolución prevista por los modelos marca un calendario claro:

Miércoles y jueves: Lluvias débiles o moderadas en puntos del norte, especialmente en Tenerife y Gran Canaria.

Lluvias débiles o moderadas en puntos del norte, especialmente en Tenerife y Gran Canaria. Viernes: Aproximación de la depresión. Aumenta la nubosidad y se registran los primeros chubascos significativos.

Aproximación de la depresión. Aumenta la nubosidad y se registran los primeros chubascos significativos. Sábado: Entrada directa de la baja. Lluvias muy abundantes en el norte de Tenerife y Gran Canaria . No se descartan tormentas.

Entrada directa de la baja. Lluvias muy abundantes en el norte de y . No se descartan tormentas. Domingo: Persistencia de precipitaciones intensas, especialmente en medianías y zonas altas orientadas al norte.

El cambio responde a una secuencia de ondulaciones de la corriente en chorro que "favorecen que varias depresiones se despeguen de la circulación general" y se queden rondando el entorno de Canarias.

Vázquez destaca la alternancia continua de anomalías térmicas frías, que son el motor de la inestabilidad, con breves pulsaciones cálidas.

Canarias tendrá temperaturas más frescas y ambiente invernal

El flujo de norte traerá aire más frío de lo habitual. Las temperaturas bajarán de forma moderada, sobre todo en zonas altas:

Descenso de entre 2 y 4 grados en medianías

en medianías Sensación térmica más baja por el viento

Máximas contenidas incluso en zonas costeras

Modelo europeo ECMWF para el sábado 13 de diciembre a las 12:00 horas / Meteored

Aunque el grueso de las precipitaciones se concentrará en Tenerife y Gran Canaria, todas las islas notarán el impacto del episodio. El meteorólogo insiste en la necesidad de seguir las actualizaciones oficiales: "Os recomiendo que sigáis los avisos de AEMET porque de cara al fin de semana va a llover bastante".

El archipiélago afronta así un fin de semana de clara inestabilidad, con lluvias intensas, ambiente frío y una sucesión de sistemas que podrían prolongar la situación algo más allá del domingo.