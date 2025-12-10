Los pisos de tres habitaciones fueron los más demandados en verano: el 37% se vendió en menos de un mes

Durante el tercer trimestre de 2025, los pisos de tres habitaciones fueron los que más rápido se vendieron en el mercado inmobiliario español, según un informe publicado por idealista. El 37% de estas viviendas no estuvo ni siquiera un mes a la venta, lo que los convierte en la tipología más demandada del verano.

Este fenómeno refleja una tendencia clara en el comportamiento de compradores e inversores, que muestran una preferencia marcada por inmuebles con una distribución equilibrada entre espacio y precio.

Los datos del informe indican que los pisos de tres habitaciones encabezan la lista de ventas rápidas. Este tipo de inmueble combina versatilidad, funcionalidad y atractivo para familias, inversores y compradores particulares. En ciudades como Pamplona, la cifra se dispara hasta el 57% de ventas en menos de un mes, el porcentaje más alto de toda España.

En grandes mercados como Málaga, el 49% de estos inmuebles se vendieron en ese mismo periodo de tiempo, seguido por Madrid (47%), Bilbao (46%), Barcelona (43%) y Sevilla (42%). En otras capitales, como Palma y Alicante, el porcentaje se mantiene en el 37%, mientras que San Sebastián alcanza el 36%.

Por el contrario, Lugo se sitúa como la capital con menor dinamismo en este segmento, con tan solo un 12% de ventas rápidas.

Aunque los pisos de tres habitaciones dominaron el mercado, los estudios y apartamentos de uno o dos dormitorios también mostraron un comportamiento ágil. El 36% de estas propiedades se vendieron en menos de 30 días, lo que indica un fuerte interés por parte de compradores que buscan viviendas más compactas, especialmente en contextos urbanos.

Estudios: ventas exprés en varias ciudades

Los estudios destacan como la tipología más vendida en menos de un mes en algunas ciudades, superando incluso a otras tipologías:

En Alicante , el 54% de los estudios anunciados se vendieron en menos de un mes.

, el 54% de los estudios anunciados se vendieron en menos de un mes. En San Sebastián , el porcentaje fue del 50%.

, el porcentaje fue del 50%. Palma (48%), Madrid (46%) y Bilbao (40%) también presentan tasas elevadas.

Llama la atención que en ciudades como Huelva, Lleida, Santa Cruz de Tenerife, Lugo, Vitoria, Zaragoza y Huesca, el 100% de los estudios vendidos lo hicieron en menos de 30 días.

No obstante, en al menos 15 capitales ningún estudio fue vendido en ese plazo, lo que podría responder a una baja oferta o escasa demanda en estas zonas.

En cuanto a los pisos de dos dormitorios, San Sebastián lidera el ranking entre las grandes ciudades, con un 49% de ventas en menos de un mes. Madrid alcanza el 46%, Sevilla el 44% y Barcelona el 41%. Málaga, con un 40%, también muestra cifras destacables.

En Jaén, este tipo de vivienda destaca aún más, con un 69% de ventas rápidas, la tasa más alta del país. En el otro extremo se encuentra Segovia, con apenas un 8%.

Viviendas de un dormitorio: Sevilla, Barcelona y Madrid a la cabeza

Las viviendas de un dormitorio también presentan una fuerte demanda en los grandes núcleos urbanos:

Sevilla encabeza con un 45% de ventas rápidas.

encabeza con un 45% de ventas rápidas. Barcelona y Madrid alcanzan el 40%.

y alcanzan el 40%. Alicante, con un 34%, y Palma, con un 31%, siguen la tendencia.

En Pamplona, sorprende un 69% de ventas rápidas en este segmento, mientras que en Bilbao, la cifra cae al 19%. Otras ciudades como Ceuta, Albacete, Ourense, Ávila y Huesca no registraron ninguna venta rápida en este tipo de inmuebles.