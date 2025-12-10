Naufraga el registro de grandes tenedores de vivienda en Canarias que apadrinaba el PSOE

Solo Nueva Canarias (NC) apoyó ayer la propuesta socialista de crear un registro canario de grandes tenedores de vivienda. Esa medida era parte de una ley que la bancada del PSOE quería sacar adelante para abordar, en palabras del diputado Sebastián Franquis, «uno de los principales factores de desigualdad». Falta de ficha financiera, ausencia de rigor o exceso de intervencionismo fueron las razones en las que basaron su rechazo los grupos que apuntalan al Ejecutivo autonómico.

Durante su defensa de la proposición de ley, Franquis cifró en «al menos el 14%» la cuota del parque inmobiliario de las Islas «en manos de grandes tenedores». Una tasa que duplica la anotada en otras regiones y que el «último informe de [la asociación] Provivienda eleva hasta el 20,65». Ante eso, aparte del registro, la proposición de ley socialista proponía retocar el derecho de tanteo de la comunidad autónoma para ampliar el parque de vivienda pública.

El PP y Sánchez

«No estamos interviniendo el mercado privado», avanzó Sebastián Franquis en la seguridad de que por ahí vendrían parte del rechazo del bloque gobernante. Se lo confirmó la diputada Jennifer Trujillo (PP), que aparte de responsabilizar a Pedro Sánchez del «estrangulamiento» de la actividad privada en torno al ladrillo, aprovechó para nombrar al presidente de España en otro par de ocasiones y viajar entre okupas, corrupción y acosadores de mujeres.

Con el rechazo a la proposición de ley, también se fue por el sumidero la propuesta del PSOEde librar del Impuesto de Transmisiones a todas las operaciones con inmuebles «de menos de 200.000 euros destinados a primera residencia o alquiler estable». En cambio, cuando fuera un multipropietario el comprador, se habría incrementado el tipo hasta el 20%. Y cada euro recaudado «estaría destinado a la construcción de vivienda», continuó el diputado socialista en su exposición.

"Pequeños patrimonios"

Tampoco Vox dio un respiro a Franquis. La parlamentaria Paula Jover entiende el registro propuestos como «una lista negra» en la que exponer a quienes acumulan un número elevado de activos inmobiliarios. Entre quienes tienen capacidad para acceder a ese grupo, Jover contempla a «pequeños patrimonios familiares» que «han invertido en ladrillo» y que de salir adelante la ley se convertirían ahora «en sospechosos».

Desde CC, Socorro Beato expuso que la crisis existente en el acceso a la vivienda se soluciona con más oferta y la ordenación del segmento del alquiler vacacional. La ley para regular los pisos turísticos obtuvo luz verde parlamentaria hace menos de un mes.