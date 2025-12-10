Robe Iniesta se retiró en Canarias sin saberlo: así fueron los últimos conciertos de su vida antes de anunciar su despedida por motivos de salud
El líder de Extremoduro, ha fallecido esta madrugada a los 63 años después de arrastrar una larga enfermedad
En Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, el polifacético cantante ofreció dos espectáculos una semana antes de tener que finalizar inesperadamente la gira en Vigo
La música y la cultura española lloran hoy la muerte de Roberto Iniesta Ojea (Plasencia, 1962). Robe fue mucho más que un músico: su carisma, su forma de entender el arte y su manera de escribir marcaron a generaciones enteras. Sus letras trascendieron modas y épocas, convirtiéndolo en una voz única, capaz de llegar donde muy pocos artistas han logrado.
El "último gran filósofo, el último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana", como lo define su discográfica, Dromedario Records, apagó su voz esta madrugada como consecuencia de un tromboembolismo pulmonar, que le obligó a cancelar los últimos dos conciertos de su gira 'Ni santos ni inocentes' en Madrid.
Robe tocó algunas de sus últimas notas con su icónica guitarra en Canarias, sin que sus fans lo supieran. Aquellos conciertos fueron, sin quererlo, una despedida. Sus seguidores disfrutaron por última de sus versos como siempre, ajenos a que estaban escuchando las últimas canciones de una voz que pronto se apagaría para siempre.
Así fueron los últimos conciertos de Robe Iniesta en Canarias
Robe Iniesta se subió por última vez a un escenario el 9 de noviembre de 2024, en Vigo. Sin embargo, una semana antes había regalado a Canarias dos conciertos que hoy adquieren un valor inmenso. El 1 de noviembre, el músico cacereño actuó en la Plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria, donde, durante más de dos horas, “deleitó a más de 5.000 fieles con una acústica excelsa”, como recogía entonces la crónica de La Provincia. Aquella noche, Robe y su banda presentaron al archipiélago los temas de su último disco, Se nos lleva el aire, sin imaginar que lo que realmente se marchaba era la propia carrera musical del placentino.
Un día después, el 2 de noviembre, Robe volvió a conquistar al público, esta vez en Santa Cruz de Tenerife, con otra actuación memorable. El Parking del Palmetum se llenó para escuchar al guitarrista, compositor, poeta y novelista en la que sería su penúltima actuación de la historia.
Robe Iniesta no pudo terminar su gira ‘Ni santos ni inocentes’
Tras sus conciertos en Gran Canaria y Tenerife, Robe ofreció su último directo en Vigo sin saberlo. El 15 y 16 de noviembre debía poner el broche final a su gira en el WiZink Center (actual Movistar Arena), pero el diagnóstico de su enfermedad le obligó a detenerse de forma repentina.
Robe sufría un tromboembolismo pulmonar, una afección grave causada por un coágulo que obstruye una arteria en los pulmones, provocando síntomas como disnea, dolor torácico o taquicardia. Ni sus letras ni su empeño en cambiar el mundo pudieron vencer a una dolencia que, finalmente, ha terminado con su vida esta noche a los 63 años.
Hoy, Canarias puede presumir de haber escuchado las últimas canciones de uno de los artistas más influyentes, prolíficos y queridos de la música en español. Sus seguidores en las islas tienen, sin saberlo, un recuerdo irrepetible: fueron testigos de la despedida musical de Robe Iniesta.
