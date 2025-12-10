Sanidad invierte 2,8 millones en la renovación de equipos de fluoroscopia digital en los hospitales canarios

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha adjudicado un contrato valorado en 2.855.058 euros para renovar 21 sistemas de fluoroscopia digital en hospitales públicos del archipiélago. La inversión, cofinanciada a través del Programa Canarias FEDER 2021-2027, incluye el suministro, instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de este equipamiento, considerado de alta tecnología en el ámbito del diagnóstico por imagen.

Los sistemas de fluoroscopia digital permiten capturar imágenes de rayos X en movimiento, lo que facilita a los profesionales sanitarios visualizar con precisión órganos internos y estructuras corporales en tiempo real. Su aplicación es clave durante intervenciones quirúrgicas de especialidades como Traumatología, Urología o Neurocirugía, al mejorar la visibilidad del campo quirúrgico con menos exposición a radiación y mayor eficacia diagnóstica.

“Estos equipos permiten mayor precisión quirúrgica, reducen el tiempo de intervención y aumentan la seguridad del paciente”, señala Sanidad.

Renovación tecnológica en tres fases

El expediente de contratación, dividido en tres lotes, contempla la siguiente distribución:

Lote 1 (144.200 €): dos sistemas convencionales para el Hospital Universitario de Canarias (HUC).

dos sistemas convencionales para el Hospital Universitario de Canarias (HUC). Lote 2 (1.170.080 €): ocho sistemas avanzados para el HUC (3), Hospital Doctor Negrín (2), Hospital de La Candelaria (1), Complejo Insular-Materno Infantil (1) y Hospital de La Gomera (1).

ocho sistemas avanzados para el HUC (3), Hospital Doctor Negrín (2), Hospital de La Candelaria (1), Complejo Insular-Materno Infantil (1) y Hospital de La Gomera (1). Lote 3 (1.540.778 €): once sistemas de altas prestaciones para procedimientos vasculares y cardiológicos. Se distribuirán en el Complejo Insular-Materno Infantil (4), HUC (3), Hospital Doctor Negrín (2), Hospital de La Candelaria (1) y Hospital de Fuerteventura (1).

Además del suministro, la empresa adjudicataria impartirá formación específica al personal sanitario encargado del manejo de estos sistemas, con el objetivo de garantizar su uso clínico eficaz y seguro.

Calendario de ejecución

El plazo máximo de ejecución será de cinco meses desde la firma del contrato, con la siguiente planificación:

Entrega de equipos antes de finalizar 2025.

Instalación, pruebas y formación: dentro de los dos meses siguientes, a desarrollarse a lo largo de 2026.

Con esta renovación, Sanidad refuerza su apuesta por reducir la obsolescencia tecnológica y avanzar en el diagnóstico precoz de patologías mediante la incorporación de sistemas innovadores que elevan la calidad asistencial en el Servicio Canario de la Salud.