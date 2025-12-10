Sanidad hace un llamamiento urgente para donar sangre ante el incremento de la demanda y la bajada de donaciones
Ante la escasez de reservas, el Gobierno de Canarias, ha reforzado la petición de donaciones de sangre de todos los grupos sanguíneos
La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha hecho un llamamiento urgente para donar sangre de todos los grupos sanguíneosante el incremento de la demanda del pasado puente de la Constitución y el descenso de las donaciones que se registró en las mismas fechas.
Según informa la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, en este sentido se ha reforzado este llamamiento a través de las redes sociales y ha elevado el número de SMS enviados a los donantes registrados en su base de datos.
Por su parte, el SCS ha señalado que estas acciones persiguen promover las extracciones y, de esta forma, incrementar el stock de hemoderivados de cara a los próximos días.
Condiciones para donar sangre
Para poder ser donante es necesario tener entre 18 y 65 años (hasta 60 si es su primera donación), pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada.
Finalmente, con el objetivo de resolver cualquier duda, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia cuenta con un teléfono gratuito de atención al donante, el 900 234 061.
