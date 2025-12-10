Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Televisión Canaria presenta el documental 'Quesada: la verdad del silencio'

Recupera la memoria de Javier Fernández Quesada, estudiante de Biología de 22 años, muerto por un disparo en la Universidad de La Laguna durante la irrupción de la Guardia Civil en diciembre de 1977

Televisión Canaria estrenará este jueves, 11 de diciembre, a las 22:40 horas, el documental ‘Quesada: la verdad del silencio’. Una obra que recupera la memoria de Javier Fernández Quesada, estudiante de Biología de 22 años, muerto por un disparo en las escalinatas de la Universidad de La Laguna durante la irrupción de la Guardia Civil en el campus en diciembre de 1977, en uno de los episodios más dolorosos y silenciados de la historia reciente de Canarias.

Los hechos ocurrieron el 12 de diciembre de 1977, cuando una intervención policial para sofocar una manifestación universitaria acabó con la vida de Javier Fernández Quesada. Tras una investigación judicial y la creación de una comisión de encuesta en el Congreso de los Diputados, el caso fue finalmente archivado sin que se depuraran responsabilidades. Cuarenta y seis años después, la familia continúa sin saber quién mató a su hijo.

Recuperar la memoria de un hecho que marcó a una generación

El documental se adentra en los detonantes sociales, políticos y universitarios que desembocaron en aquella tragedia, en un contexto de profunda reconfiguración del país tras la caída de la Dictadura. Los pasillos y aulas de la Universidad de La Laguna, hoy alejados de aquel clima de agitación, fueron entonces escenario de una convulsión que marcaría para siempre a la institución.

A través de testimonios, análisis históricos y material de archivo, ‘Quesada: la verdad del silencio‘ reconstruye lo ocurrido en aquellos días y muestra el impacto profundo que la muerte de Javier dejó en su familia, en la comunidad universitaria y en la sociedad canaria.

Entender para no olvidar

El productor del documental, Lamberto Guerra, explica que el objetivo de la obra es «entender cuáles son los detonantes sociales, históricos y políticos que llevaron hasta ese momento, sobre todo para que nunca se olvide».

La pieza pretende reunir todo lo que se conoce sobre aquel suceso para preservar su memoria y evitar que caiga en el olvido, manteniendo viva una reflexión colectiva sobre uno de los capítulos más oscuros de la historia de la Universidad tinerfeña.

