La vivienda de alquiler se dispara en Canarias: arrendar un piso cuesta un 56% más que hace cuatro años

El precio del alquiler en Canarias continúa alcanzando cifras históricas. Según el último índice inmobiliario de Fotocasa, los alquileres en el Archipiélago han subido un 56% desde 2021, lo que supone que una vivienda estándar de 80 metros cuesta ahora 432 euros más al mes que hace cuatro años. Solo en el último año, el incremento ha sido del 6%, lo que equivale a 63 euros adicionales cada mes para los inquilinos.

En 2021, alquilar una vivienda de 80 metros cuadrados rondaba los 765 euros mensuales. Desde entonces, la escalada ha sido constante: 896 euros en 2022, 1.048 euros en 2023, 1.134 euros en 2024 y 1.197 euros en octubre de 2025. Una subida continua que confirma que Canarias sigue siendo una de las comunidades donde más se ha tensionado el mercado del alquiler.

A nivel nacional, la tendencia es similar. España encadena 44 meses consecutivos de incrementos interanuales, alcanzando máximos históricos en 18 de esos meses. El precio medio ha aumentado un 33% desde 2021, situándose en 14 euros por metro cuadrado en octubre de 2025. Esto significa que un piso tipo de 80 metros se oferta 134 euros más caro que hace un año.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, subraya que estos incrementos son “extraordinariamente intensos para un periodo tan acotado”. Según explica, “llevamos casi cuatro años encadenando récords históricos mes a mes. Este encarecimiento acelerado ha tensionado el mercado hasta límites inéditos, aunque empieza a intuirse un posible punto de inflexión. El alquiler avanza ahora a dos velocidades”.

Para un inquilino que renovara contrato o buscara vivienda en octubre de 2025, el resultado sería claro: pagaría un 30% más que hace cinco años. En 2020, una vivienda media alquilada por 860 euros cuesta hoy en torno a 1.120 euros, es decir, 260 euros más al mes.

El incremento del coste del alquiler no afecta por igual a todas las comunidades. Entre las mayores subidas mensuales destacan Cataluña (+303 euros/mes) y Baleares (+135 euros/mes). Canarias se sitúa en un rango intermedio, con +63 euros/mes respecto al año pasado, por detrás de regiones como Madrid, Aragón, País Vasco o Asturias.

Mientras tanto, el mercado sigue en máximos: tres récords históricos en 2022, cuatro en 2023, siete en 2024 y otros cuatro en lo que va de 2025. Una tendencia que, de momento, no muestra señales claras de frenarse.