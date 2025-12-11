La Aemet activa el amarillo por oleaje y rachas de viento de 90 kilómetros por hora para el viernes en Canarias

Las consecuencias de la borrasca Bram empiezan a sentirse en Canarias, donde la llegada de la cola de un frente dejará fuertes rachas de viento y fenómenos costeros en todas las islas, en principio, para mañana viernes, 12 de diciembre, por lo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo desde el mediodía del viernes hasta la madrugada del sábado por vientos que podrán alcanzar los 80-90 kilómetros por hora y por fuerte oleaje en el litoral de las islas.

Ya ayer, las lluvias dejaron 48 litros por metro cuadrado en San Andrés y Sauces, en La Palma, si bien el pluviómetro recogió menos agua en Gran Canaria, donde en la vertiente norte de la isla cayeron 8,8 litros por metro cuadrado en Teror y 7,8 en Tafira. En cuanto a las temperaturas, San Mateo anotó la temperatura más baja del día al alcanzar los 7,7 grados a las 05:10 horas mientras que Tasarte llegó a los 25,6 grados de máxima a las 15:10 horas. Por su parte, el viento alcanzó rachas de hasta 55 kilómetros por hora en La Aldea.

Previsión de la Aemet para este jueves en Canarias

Para la jornada de hoy, la previsión marca cielos poco nubosos al comienzo del día, tendiendo a intervalos nubosos con predominio de la nubosidad alta y que aumentará a nuboso en el norte, sin dejar precipitaciones hasta entrada la madrugada. Temperaturas en ligero descenso, con mínimas de hasta 8 grados en Tejeda y máximas de 22 en La Aldea y Agaete, y será localmente moderado en la vertiente sur. El viento soplará de flojo a moderado del nordeste y será ocasionalmente fuerte en las vertientes sudeste y noroeste por la tarde.

La madrugada del jueves al viernes dejará las primeras precipitaciones en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, irán de débiles a moderadas a lo largo del día y podrán ser persistentes en medianías del norte grancanario. En la vertiente sur las lluvias serán menos probables y ocasionales.

Las temperaturas seguirán en descenso, con mínimas de hasta 5 grados en Tejeda y de 10 grados en La Oliva y Tías. La alerta amarilla por fenómenos costeros afectará al litoral de todas las islas a partir de las 15.00 horas de mañana. Ambos avisos se mantienen hasta la madrugada del viernes al sábado. n