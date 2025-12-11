Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet anuncia un descenso de temperaturas en Canarias y más nubes este jueves: viento reforzado en varias islas

El archipiélago afronta una jornada marcada por un descenso térmico en interior y vertientes sur, aumento de nubosidad y viento del nordeste con rachas más intensas en zonas expuestas

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia un cambio de tiempo este jueves en Canarias, con un descenso de las temperaturas que será más evidente en zonas interiores y en vertientes del sur. La jornada estará marcada por un aumento progresivo de la nubosidad, especialmente de tipo alto, y por un refuerzo del viento del nordeste, que será moderado en general y más intenso en áreas expuestas.

En las capitales, las máximas previstas se sitúan en 22 °C tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife, con mínimas de 18 °C y 16 °C, respectivamente. En el mar, predominarán los vientos del nordeste con fuerza 4 a 5, con repuntes locales de 6 y mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros, acompañado de aguaceros.

El episodio se caracteriza por un ambiente más fresco, algo más nuboso y con viento moderado a fuerte en zonas concretas, especialmente en vertientes orientadas al nordeste y en áreas de aceleración del relieve.

El tiempo, isla por isla

GRAN CANARIA — Más nubes y enfriamiento en el sur

Poco nuboso al inicio, aumentando a intervalos nubosos con nubes altas.A últimas horas, nuboso en el norte.Temperaturas en ligero descenso, moderado localmente en vertientes sur.Viento del nordeste de flojo a moderado, con intervalos fuertes por la tarde en sudeste y noroeste.

Temperaturas (°C): Las Palmas 18 / 22

LANZAROTE — Intervalos nubosos y temperaturas estables

Cielos con intervalos nubosos, predominando las nubes altas a partir de la tarde y aumentando la cobertura al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas (°C): Arrecife 15 / 22

FUERTEVENTURA — Nubes altas por la tarde

Intervalos nubosos con predominio de nubes altas en la segunda mitad del día. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 15 / 22

TENERIFE — Nubosidad en aumento y ligero descenso térmico

Poco nuboso de inicio, aumentando a intervalos nubosos con nubes altas por la tarde. A últimas horas, nuboso en el norte. Temperaturas en ligero descenso, moderado en zonas de interior. Viento flojo a moderado del nordeste; en cumbres, viento del norte girando a noroeste.

Temperaturas (°C): Santa Cruz 16 / 22

LA GOMERA — Más nubes por la tarde

Intervalos nubosos con predominio de nubes altas en la segunda mitad del día. A últimas horas, nuboso en el norte. Temperaturas en ligero descenso, moderado en vertientes sur. Viento flojo a moderado del nordeste.

Temperaturas (°C): San Sebastián 17 / 21

LA PALMA — Nubosidad alta y descenso ligero

Poco nuboso a primera hora, aumentando a intervalos nubosos con nubes altas durante la mañana. A últimas horas, nuboso en el norte. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo a moderado del nordeste, girando a norte al final del día.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 / 21

EL HIERRO — Intervalos nubosos y ambiente más fresco

Cielos con intervalos nubosos, predominando la nubosidad alta desde mediodía. Al final, aumento a nuboso en el norte. Temperaturas en ligero descenso, moderado en interiores. Viento flojo a moderado del nordeste.

Temperaturas (°C): Valverde 13 / 18

