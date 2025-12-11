La Aemet anuncia lluvias, nieve y rachas muy fuertes en Canarias este viernes: estas son las zonas más afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) detalla un cambio significativo del tiempo en Canarias este viernes, con lluvias débiles a moderadas y posibilidad de chubascos tormentosos en las islas orientales. En Tenerife, las precipitaciones podrán ser de nieve en cumbres durante la noche, con heladas débiles y temperaturas en descenso. El viento ganará intensidad en todas las islas, especialmente en zonas altas y en las vertientes este y oeste, donde se esperan rachas muy fuertes que podrían superar los 80–90 km/h.

En el mar, el viento del norte y nordeste arreciará hasta fuerza 6 o 7, dejando fuerte marejada o mar gruesa en la mayor parte del archipiélago, salvo en costas del sur y este, donde el estado del mar será más calmado. Además, se mantiene mar de fondo del norte o noroeste con olas de unos 3 metros que irán disminuyendo de madrugada.

Las temperaturas descienden de forma ligera a moderada según zonas, mientras las precipitaciones serán más persistentes en medianías del norte de las islas montañosas. La Aemet mantiene avisos por viento debido a la previsión de rachas muy fuertes, principalmente durante la tarde y la noche.

El tiempo, isla por isla

LANZAROTE — Cielos muy nubosos y posibilidad de tormentas

Jornada nubosa o cubierta, tendiendo a intervalos por la tarde. Precipitaciones débiles a moderadas, con opción de chubascos tormentosos al final del día. Mínimas en descenso ligero a moderado y máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste flojo a moderado, aumentando a noroeste fuerte desde el mediodía, con posibles rachas muy fuertes.

Temperaturas (°C): Arrecife 11 / 21

FUERTEVENTURA — Lluvias débiles y ambiente más fresco

Cielos nubosos o cubiertos, abriéndose claros por la tarde. Lluvias débiles a moderadas, con posibles tormentas al final del día. Temperaturas en descenso, más acusado en el interior. Viento del nordeste flojo a moderado, aumentando a noroeste fuerte por la tarde, con rachas potencialmente muy fuertes.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 13 / 22

GRAN CANARIA — Lluvias en el norte y viento muy fuerte en zonas altas

Cielos nubosos o cubiertos, con lluvias débiles a moderadas y persistentes en medianías del norte. En el sur, precipitaciones menos probables y puntuales. Descenso térmico ligero en costas y moderado en cumbres. Viento del nordeste flojo a moderado, intensificándose a noroeste fuerte desde el mediodía, con rachas muy fuertes que pueden superar los 80–90 km/h en vertientes este, oeste y zonas altas.

Temperaturas (°C): Las Palmas 16 / 22

TENERIFE — Posible nieve en cumbres y rachas muy fuertes

Cielos nubosos o cubiertos, con lluvias débiles a moderadas más persistentes en el norte. En el resto, precipitaciones ocasionales. No se descarta nieve en cumbres a últimas horas. Temperaturas en descenso, moderado en zonas altas. Viento del nordeste flojo a moderado, aumentando a norte fuerte desde el mediodía, con rachas muy fuertes en vertientes este, oeste y zonas altas.

Temperaturas (°C): Santa Cruz 17 / 21

LA GOMERA — Lluvias en el norte y viento en aumento

Cielos nubosos o cubiertos, con lluvias débiles a moderadas más persistentes en medianías del norte. Descenso térmico ligero. Viento del norte flojo a moderado, aumentando a fuerte por la mañana y con rachas muy fuertes en vertientes expuestas durante la tarde y la noche.

Temperaturas (°C): San Sebastián 17 / 22

LA PALMA — Lluvias en el norte y viento muy intenso

Cielos nubosos o cubiertos con lluvias débiles a moderadas, persistentes en medianías del norte. En el resto, precipitaciones ocasionales. Máximas en ligero o moderado descenso en zonas altas. Viento del norte flojo a moderado, aumentando a fuerte a lo largo del día, con rachas muy fuertes en vertientes este, oeste y zonas elevadas.

Temperaturas (°C): Santa Cruz 15 / 20

EL HIERRO — Nubosidad abundante y viento fuerte en zonas expuestas

Cielos nubosos o cubiertos, con lluvias débiles a moderadas más frecuentes en medianías del norte. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste flojo a moderado, aumentando a norte fuerte durante la mañana, con rachas muy fuertes por la tarde y noche en vertientes expuestas.

Temperaturas (°C): Valverde 13 / 18