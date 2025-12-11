Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet anuncia lluvias, nieve y rachas muy fuertes en Canarias este viernes: estas son las zonas más afectadas

El archipiélago afronta un día marcado por lluvias moderadas, heladas en cumbres y un notable refuerzo del viento del norte

La Aemet anuncia un descenso de temperaturas en Canarias y más nubes este jueves: viento reforzado en varias islas

La Aemet anuncia un descenso de temperaturas en Canarias y más nubes este jueves: viento reforzado en varias islas

Meteored

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) detalla un cambio significativo del tiempo en Canarias este viernes, con lluvias débiles a moderadas y posibilidad de chubascos tormentosos en las islas orientales. En Tenerife, las precipitaciones podrán ser de nieve en cumbres durante la noche, con heladas débiles y temperaturas en descenso. El viento ganará intensidad en todas las islas, especialmente en zonas altas y en las vertientes este y oeste, donde se esperan rachas muy fuertes que podrían superar los 80–90 km/h.

En el mar, el viento del norte y nordeste arreciará hasta fuerza 6 o 7, dejando fuerte marejada o mar gruesa en la mayor parte del archipiélago, salvo en costas del sur y este, donde el estado del mar será más calmado. Además, se mantiene mar de fondo del norte o noroeste con olas de unos 3 metros que irán disminuyendo de madrugada.

Las temperaturas descienden de forma ligera a moderada según zonas, mientras las precipitaciones serán más persistentes en medianías del norte de las islas montañosas. La Aemet mantiene avisos por viento debido a la previsión de rachas muy fuertes, principalmente durante la tarde y la noche.

El tiempo, isla por isla

LANZAROTE — Cielos muy nubosos y posibilidad de tormentas

Jornada nubosa o cubierta, tendiendo a intervalos por la tarde. Precipitaciones débiles a moderadas, con opción de chubascos tormentosos al final del día. Mínimas en descenso ligero a moderado y máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste flojo a moderado, aumentando a noroeste fuerte desde el mediodía, con posibles rachas muy fuertes.

Temperaturas (°C): Arrecife 11 / 21

FUERTEVENTURA — Lluvias débiles y ambiente más fresco

Cielos nubosos o cubiertos, abriéndose claros por la tarde. Lluvias débiles a moderadas, con posibles tormentas al final del día. Temperaturas en descenso, más acusado en el interior. Viento del nordeste flojo a moderado, aumentando a noroeste fuerte por la tarde, con rachas potencialmente muy fuertes.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 13 / 22

GRAN CANARIA — Lluvias en el norte y viento muy fuerte en zonas altas

Cielos nubosos o cubiertos, con lluvias débiles a moderadas y persistentes en medianías del norte. En el sur, precipitaciones menos probables y puntuales. Descenso térmico ligero en costas y moderado en cumbres. Viento del nordeste flojo a moderado, intensificándose a noroeste fuerte desde el mediodía, con rachas muy fuertes que pueden superar los 80–90 km/h en vertientes este, oeste y zonas altas.

Temperaturas (°C): Las Palmas 16 / 22

TENERIFE — Posible nieve en cumbres y rachas muy fuertes

Cielos nubosos o cubiertos, con lluvias débiles a moderadas más persistentes en el norte. En el resto, precipitaciones ocasionales. No se descarta nieve en cumbres a últimas horas. Temperaturas en descenso, moderado en zonas altas. Viento del nordeste flojo a moderado, aumentando a norte fuerte desde el mediodía, con rachas muy fuertes en vertientes este, oeste y zonas altas.

Temperaturas (°C): Santa Cruz 17 / 21

LA GOMERA — Lluvias en el norte y viento en aumento

Cielos nubosos o cubiertos, con lluvias débiles a moderadas más persistentes en medianías del norte. Descenso térmico ligero. Viento del norte flojo a moderado, aumentando a fuerte por la mañana y con rachas muy fuertes en vertientes expuestas durante la tarde y la noche.

Temperaturas (°C): San Sebastián 17 / 22

LA PALMA — Lluvias en el norte y viento muy intenso

Cielos nubosos o cubiertos con lluvias débiles a moderadas, persistentes en medianías del norte. En el resto, precipitaciones ocasionales. Máximas en ligero o moderado descenso en zonas altas. Viento del norte flojo a moderado, aumentando a fuerte a lo largo del día, con rachas muy fuertes en vertientes este, oeste y zonas elevadas.

Temperaturas (°C): Santa Cruz 15 / 20

EL HIERRO — Nubosidad abundante y viento fuerte en zonas expuestas

Cielos nubosos o cubiertos, con lluvias débiles a moderadas más frecuentes en medianías del norte. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste flojo a moderado, aumentando a norte fuerte durante la mañana, con rachas muy fuertes por la tarde y noche en vertientes expuestas.

Temperaturas (°C): Valverde 13 / 18

TEMAS

