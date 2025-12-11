Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los avisos de riesgo de la Aemet para el fin de semana en el tiempo en Canarias: lluvias, oleajes, tormentas, nevadas y viento

El Archipiélago canario se prepara para una meteorología adversa con fuertes vientos, intensas lluvias y olas de hasta 6 metros, según los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología

Los avisos de la Aemet por lluvias, tormentas, fenómenos costeros, vientos y nevadas en Canarias para el sábado 13 de diciembre de 2025

Los avisos de la Aemet por lluvias, tormentas, fenómenos costeros, vientos y nevadas en Canarias para el sábado 13 de diciembre de 2025 / Aemet

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

El próximo fin de semana trae un tiempo muy inestable en Canarias. Entre el viernes y el domingo, una baja presión aislada traerá lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje en el Archipiélago.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado este jueves que el sábado 13 de diciembre estarán activos en Canarias los avisos de nivel naranja y amarillo por lluvias, fenómenos costeros, tormentas y vientos. Además, estará en vigor el aviso amarillo por nevadas.

Las olas podrían alcanzar hasta los 6 metros de altura y en las cumbres de Gran Canaria y Tenerife se espera una acumulación de nieve en 24 horas de hasta dos centímetros de altura, pronostica la Aemet.

Habrá ampliación.

