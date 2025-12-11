Las cátedras Unesco abordan el turismo sostenible en la ULPGC

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) acoge desde ayer a una treintena de representantes de las Cátedras Unesco de América Latina y Europa y Redes Unitwin de España, como parte de un foro para la reflexión sobre sostenibilidad y turismo.

Bajo el lema Conocimiento // Acción // Territorio, el encuentro busca trasladar la investigación universitaria en un espacio sobre el que debatir los retos de la educación superior y el impacto del conocimiento generado en las Cátedras en aspectos como los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en la acción climática.

La sesión inaugural, celebrada ayer en la sede institucional de la ULPGC con su rector, Lluís Serra, y el secretario general de la Comisión Nacional Española para la Cooperación con la Unesco, Santiago Sierra, reunió en su primera ponencia al Coordinador del Programa de Cátedras Unitein/Unesco, Keith Holmes, con el coloquio Transformando nuestros futuros en una era de volatilidad.

A continuación, los profesores Carmelo León y Javier de León Ledesma presentaron, junto a la coordinadora de Proyectos Culturales Transversales de la Oficina Unesco de Getafe - Madrid, adscrita a la Universidad de Castilla La Mancha, Maylene Cotto, la Red de Cátedras UNESCO y Universidades sobre Turismo y Paz.

La Red Tupaz busca consolidar un espacio académico, de investigación de excelencia y de formación que fomente la colaboración interuniversitaria, promueva la paz y la sostenibilidad, y contribuya al desarrollo de soluciones innovadoras para los retos globales, impulsando así una visión del turismo como un catalizador del cambio en positivo.

Este compromiso se traduce en fomentar el turismo sostenible y responsable promoviendo el equilibrio entre el desarrollo económico, la protección del medioambiente y el respeto por las culturas locales; promover la paz y la resolución de conflictos, estimulando el entendimiento intercultural; contribuir a la acción climática, mediante el diseño de estrategias y políticas que aborden el cambio climático y sus efectos, especialmente en regiones vulnerables de América Latina; impulsar la equidad de género y la inclusión social.

Al abordar cuestiones como la acción climática, los conflictos sociales, el medioambiente, el diálogo intercultural, el género, la digitalización y la sociedad, la Red Tupaz promueve una visión del turismo como catalizador de cambio positivo.