Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desplome barco Puerto Las PalmasTiempo AEMETRobo flores de PascuaRobe Iniesta ExtremoduroMaria Corina MachadoAcoso a una menor
instagramlinkedin

Un cayuco con 216 migrantes, 55 de ellos menores y 38 mujeres, llegó anoche a El Hierro

Los servicios de emergencia evacuaron a dos personas al hospital por problemas de salud tras llegar al puerto de La Restinga

Imagen de archivo de la Salvamar Acrux con migrantes en el puerto de La Restinga, en El Hierro.

Imagen de archivo de la Salvamar Acrux con migrantes en el puerto de La Restinga, en El Hierro. / Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Un cayuco en el que iban 216 migrantes, 178 hombres, 38 mujeres y 55 menores de edad, llegó anoche a El Hierro, después de que fuera auxiliado cuando se encontraba a unos 900 metros de la costa, según han informado este jueves a EFE fuentes del 112 en Canarias.

Los servicios de emergencias fueron alertados a las 20.30 horas de la presencia de esta embarcación cerca de la costa, por lo que se activó un dispositivo de rescate.

Media hora después, los 216 ocupantes del cayuco fueron desembarcados en el muelle de La Restinga, al sur de la isla.

Noticias relacionadas y más

Una vez en tierra, los servicios sanitarios evacuaron al hospital herreño a una mujer enferma con pronóstico moderado y a un hombre que se quejaba de un dolor torácico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet avisa de un cambio radical del tiempo este miércoles en Canarias: un frente de lluvias barrerá el Archipiélago
  2. Aviso a los conductores canarios: la DGT implanta el nuevo límite máximo de velocidad en autopistas y autovías
  3. La Aemet avisa de cambios en el tiempo en Canarias: más lluvias y atención en el mar
  4. Jorge Rey alerta de un fuerte cambio del tiempo en Canarias para este fin de semana: 'Esperamos la estabilización
  5. Incertidumbre entre los canarios en Venezuela ante la escalada de la tensión con Estados Unidos
  6. La Aemet pronostica el tiempo para este jueves en Canarias: bajan las temperaturas y aumenta el viento
  7. Una revista especializada en viajes de Estados Unidos es muy claro con sus lectores: 'Por qué no deberías viajar a Canarias en 2026
  8. Atención a los canarios: la multa que van a recibir miles de conductores de en los próximos días por circular a más de 90 kilómetros por hora en autovía

La Aemet activa el amarillo por oleaje y rachas de viento de 90 kilómetros por hora para el viernes en Canarias

Un cayuco con 216 migrantes, 55 de ellos menores y 38 mujeres, llegó anoche a El Hierro

Un cayuco con 216 migrantes, 55 de ellos menores y 38 mujeres, llegó anoche a El Hierro

La Aemet anuncia un descenso de temperaturas en Canarias y más nubes este jueves: viento reforzado en varias islas

Las mentiras que nos unen

Las mentiras que nos unen

La política de externalización de fronteras de la UE preocupa a Canarias

La política de externalización de fronteras de la UE preocupa a Canarias

Canarias defenderá ante el TC sus presupuestos de 2025

Canarias defenderá ante el TC sus presupuestos de 2025

Rubén Vázquez, meteorólogo, alerta de un fin de semana “muy complicado” en Canarias: lluvias de hasta 245 l/m² y avisos amarillos de la AEMET

Rubén Vázquez, meteorólogo, alerta de un fin de semana “muy complicado” en Canarias: lluvias de hasta 245 l/m² y avisos amarillos de la AEMET

Bridge to Africa: un borrador para la movilidad académica y la cooperación entre Canarias y África

Bridge to Africa: un borrador para la movilidad académica y la cooperación entre Canarias y África
Tracking Pixel Contents