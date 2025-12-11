Un cayuco con 216 migrantes, 55 de ellos menores y 38 mujeres, llegó anoche a El Hierro
Los servicios de emergencia evacuaron a dos personas al hospital por problemas de salud tras llegar al puerto de La Restinga
Las Palmas de Gran Canaria
Un cayuco en el que iban 216 migrantes, 178 hombres, 38 mujeres y 55 menores de edad, llegó anoche a El Hierro, después de que fuera auxiliado cuando se encontraba a unos 900 metros de la costa, según han informado este jueves a EFE fuentes del 112 en Canarias.
Los servicios de emergencias fueron alertados a las 20.30 horas de la presencia de esta embarcación cerca de la costa, por lo que se activó un dispositivo de rescate.
Media hora después, los 216 ocupantes del cayuco fueron desembarcados en el muelle de La Restinga, al sur de la isla.
Una vez en tierra, los servicios sanitarios evacuaron al hospital herreño a una mujer enferma con pronóstico moderado y a un hombre que se quejaba de un dolor torácico.
