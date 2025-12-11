Comunicado urgente de la Aemet sobre la borrasca Emilia que se acerca a Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado este jueves un comunicado en el que informa del temporal de viento, oleaje y precipitaciones intensas en Canarias y el suroeste peninsular.

Mañana viernes, 12 de diciembre, detalla la Aemet, un frente atlántico llegará al oeste peninsular y a Canarias a partir del mediodía. Avanza que la borrasca Emilia, nombrada por la Aemet, se situará entre el Golfo de Cádiz y el archipiélago canario entre el mediodía del viernes 12 y la jornada del domingo 14.

La citada inestabilidad "dará lugar a un temporal de viento, oleaje y lluvias en Canarias, así como a lluvias fuertes y persistentes en el suroeste peninsular y el área del Estrecho".

El sábado se espera lo peor

El punto álgido de este episodio provocado por la borrasca Emilia, será el sábado 13, cuando se esperan "rachas fuertes de viento de componente norte, que podrán superar los 90 kilómetros por hora en zonas altas y cumbres de las islas montañosas".

Además, añade la Aemet, se esperan chubascos fuertes, que podrán ir acompañados de granizo y tormenta, sobre todo en el norte de las islas más montañosas, menos El Hierro, y se prevén acumulados superior a los 60 litros por metro cuadrado en 12 horas.

¿Dónde lloverá más en Canarias?

El episodio de lluvias intensas se espera con más intensidad durante la madrugada y la primera mitad del sábado en las islas orientales, y a partir del mediodía, en las occidentales.

En el caso de las cumbres de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, las citadas precipitaciones llegarán en forma de nieve.

Lluvia en la playa de Las Canteras el miércoles 10 de diciembre de 2025 / José Carlos Guerra

El suroeste peninsular tendrá durante el viernes y el sábado precipitaciones localmente fuertes y persistentes y muy fuertes en el área del Estrecho. El viento fuerte y el temporal marítimo afectará, detalla la Aemet, en los litorales del mar de Alborán.

Fuerte oleaje en toda Canarias

La Aemet alerta de que "se prevé fuerte oleaje en todas las zonas marítimas de Canarias, especialmente el sábado con viento fuerza 8 y mar combinada en torno a los seis metros".

¿Cuándo mejorará el tiempo en Canarias?

El tiempo en Canarias es probable que mejore a partir del domingo 14 de diciembre, pronostica la Aemet, cuando se espera finalice el episodio de fenómenos adversos.

Ese mismo día, también se prevé mejoría en el suroeste peninsular, pero las precipitaciones intensas podrían extenderse hacia el sureste y este de la Peninsular.