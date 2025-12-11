El cuatripartito aplasta con la "apisonadora" las enmiendas de la oposición al presupuesto de Canarias para 2026

No hubo el tradicional rodillo con el que la mayoría que sustenta al Gobierno regional rechaza las enmiendas que los grupos de la oposición presentan a los proyectos legislativos. Esta vez, según el PSOE, NC-Bc y Vox, el cuatripartito (CC, PP, ASG y AHI) pasó este jueves sin contemplación la "apisonadora" por encima de las más de 800 modificaciones parciales que se presentaron a los presupuestos de Canarias para 2026 y que serán aprobados de forma definitiva por el Parlamento el próximo martes, 16 de diciembre.

Según explicó el conservador Fernando Enseñat, las modificaciones propuestas por la oposición eran «irreales», mientras que la nacionalista Socorro Beato recordó que se ofreció transar 40 enmiendas a la oposición y solo aceptaron una docena: "Luego dicen que no tenemos intención de negociar", criticó.

"Cacicada"

Solo una de las enmiendas presentadas ‘in voce’ por los grupos gubernamentales elevó la tensión dialéctica en la comisión referida a que la compensación adicional, con cargo a fondos de la UE, a los plataneros de La Palma afectados por la erupción del Tajogaite no debe requerir el informe previo de la Dirección General de Asuntos Europeos.

Para Esther González (NC-Bc) es "una cacicada", que está pendiente de que los servicios jurídicos del Parlamento dictaminen si se puede tramitar, por lo que pidió, sin éxito, que no se votara hasta el día 16.