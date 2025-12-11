Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO | Canarias se prepara para la borrasca Emilia: los avisos de la Aemet traen lluvias, temporales de mar, viento y nevadas

La Aemet activa hasta cinco avisos naranjas y amarillos por meteorología adversa el próximo sábado, 13 de diciembre, en el Archipiélago

Lluvia el miércoles 10 de diciembre en Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria.

Lluvia el miércoles 10 de diciembre en Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria. / José Carlos Guerra

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado la activación de hasta cinco avisos naranjas y amarillos por meteorología adversa el próximo sábado, 13 de diciembre, en Canarias. Los avisos, que estarán en vigor a partir de las 00.00 horas del sábado, serán por nevadas, viento, tormentas, lluvias y fenómenos costeros.

El pronóstico del tiempo para esa jornada contempla predominio de cielos nubosos con precipitaciones que serán más probables y frecuentes en Lanzarote, Fuerteventura y al norte de las islas de mayor relieve. No se descarta que sean en forma de chubascos localmente fuertes, y en el entorno de las islas más orientales y centrales ir acompañadas de tormentas.

Por otro lado, la cota de nieve será alrededor de los 2.000 metros. Las temperaturas estarán en ligero a moderado descenso, siendo más significativo el de las máximas. El viento soplará fuerte de componente norte. Las rachas se prevén muy fuertes, de hasta 90 kilómetros por hora, en vertientes este y oeste, así como en medianías y zonas altas, sin descartarlas puntualmente en las islas más orientales al principio.

