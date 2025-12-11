En Directo
DIRECTO | Canarias se prepara para la borrasca Emilia: los avisos de la Aemet traen lluvias, temporales de mar, viento y nevadas
La Aemet activa hasta cinco avisos naranjas y amarillos por meteorología adversa el próximo sábado, 13 de diciembre, en el Archipiélago
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado la activación de hasta cinco avisos naranjas y amarillos por meteorología adversa el próximo sábado, 13 de diciembre, en Canarias. Los avisos, que estarán en vigor a partir de las 00.00 horas del sábado, serán por nevadas, viento, tormentas, lluvias y fenómenos costeros.
El pronóstico del tiempo para esa jornada contempla predominio de cielos nubosos con precipitaciones que serán más probables y frecuentes en Lanzarote, Fuerteventura y al norte de las islas de mayor relieve. No se descarta que sean en forma de chubascos localmente fuertes, y en el entorno de las islas más orientales y centrales ir acompañadas de tormentas.
Por otro lado, la cota de nieve será alrededor de los 2.000 metros. Las temperaturas estarán en ligero a moderado descenso, siendo más significativo el de las máximas. El viento soplará fuerte de componente norte. Las rachas se prevén muy fuertes, de hasta 90 kilómetros por hora, en vertientes este y oeste, así como en medianías y zonas altas, sin descartarlas puntualmente en las islas más orientales al principio.
Ancor Torrens
La borrasca Emilia llegará a Canarias mañana viernes, 12 de diciembre
El tiempo inestable dejará fuertes rachas de viento de más de 90 kilómetros por hora en zonas altas de las islas montañosas el sábado 13, además de intensas precipitaciones
Aemet
Comunicado urgente de la Aemet sobre el temporal de lluvia, viento y oleaje en Canarias.
Aemet
La Aemet informa de los avisos por mal tiempo para el sábado 13 de diciembre en Canarias.
Aránzazu Fernández
Una naviera suspende los viajes en tres islas por el fuerte oleaje en Canarias tras el aviso de la Aemet
El sábado 13 de diciembre será la jornada más complicada, con lluvias tormentosas en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y La Graciosa, y rachas de viento que podrían superar los 80 km/h
Ancor Torrens
Los avisos de riesgo de la Aemet para el fin de semana en el tiempo en Canarias: lluvias, oleajes, tormentas, nevadas y viento
El Archipiélago canario se prepara para una meteorología adversa con fuertes vientos, intensas lluvias y olas de hasta 6 metros, según los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología
Luis Miguel Mora
Rubén Vázquez, meteorólogo, alerta de un fin de semana “muy complicado” en Canarias: lluvias de hasta 245 l/m² y avisos amarillos de la AEMET
El experto anuncia precipitaciones en estos puntos del archipiélago con grandes acumulados que suponen un peligro para la población
