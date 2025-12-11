ecca.edu agradece a Fundación MAPFRE Canarias su apoyo a la educación inclusiva en el 40 aniversario de la entidad
La entidad hizo entrega este jueves del cheque solidario de la campaña Dona una sonrisa durante el acto institucional
En el marco de su 40 aniversario, la Fundación MAPFRE Canarias celebró este jueves un acto conmemorativo en su sede institucional de Las Palmas de Gran Canaria en el que ecca.edu ha sido reconocida por su labor educativa. El encuentro, que sirvió para reconocer cuatro décadas de compromiso de la entidad con el progreso social y el desarrollo cultural de las islas, contó con la participación de autoridades, representantes del tercer sector y colaboradores.
Durante el acto, ecca.edu fue protagonista de una de las iniciativas con las que la Fundación ha conmemorado su aniversario, la campaña Dona una sonrisa. Fruto de este proyecto, que ha recorrido Canarias promoviendo colaboración a través de sonrisas, la entidad lo ha traducido en un cheque solidario que recogió el director general de ecca.edu, José María Segura SJ.
Esta donación de la Fundación MAPFRE Canarias constituye un nuevo impulso a la formación accesible que ecca lleva seis décadas ofreciendo, especialmente dirigida a quienes más lo necesitan.
José María Segura SJ, director general de ecca.edu, agradeció el respaldo, de la Fundación MAPFRE Canarias, que se remonta al año 2009:
"Todo el equipo de ecca.edu agradece a Fundación MAPFRE esta genialidad de campaña: donar sonrisas es un regalazo anticipado en estas fechas y en un contexto internacional más que necesario. Esta iniciativa no solo recauda fondos, sino que siembra esperanza y futuro. El impacto real de estas sonrisas se traducirá en miles de personas adultas que retomarán sus estudios, obtendrán un título y mejorarán su empleabilidad. Muchas gracias por la generosidad."
Sobre ecca.edu
Nacido en 1965, ecca.edu es un centro de formación a distancia para personas adultas con presencia en las ocho islas canarias. Durante sus 60 años de trayectoria ha atendido a más de tres millones de personas aplicando una metodología propia, el Sistema ecca, que combina material multimedia, clases audiovisuales y tutoría personalizada para garantizar una educación accesible, flexible y de calidad. Trabaja de manera coordinada y en alianza con entidades públicas y privadas con el objetivo compartido de llevar formación a quien lo necesite.
