La Guardia Civil avisa a los conductores canarios: multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por esta práctica tan común en las rotondas

La Guardia Civil se encarga de garantizar la seguridad vial y reducir al máximo la siniestralidad en las carreteras canarias y del resto de España. En este caso, pone el foco en una de las infracciones más comunes en las rotondas, abandonar la glorieta desde un carril interior. Esta maniobra que realizan miles de conductores cada día puede acabar en colisión.

Este gesto está siendo vigilado por los agentes de tráfico y puede acarrear multas elevadas, incluso pérdida de puntos.

"Entre 2015 y 2019 se registraron 45.000 siniestros con víctimas en intersecciones giratorias con 317 muertos y más de 58.000 heridos de diversa consideración", según un informe de Automovilistas Europeos Asociados

La Guardia Civil explica como se debe circular en las rotondas

Para evitar riesgos, la Guardia Civil recuerda tres reglas básicas que todos conductor debe cumplir para que la fluidez del tráfico sea la correcta.

Utilizar siempre los intermitentes para señalizar cualquier cambio de carril o salida.

para señalizar cualquier cambio de carril o salida. Salir de la rotonda desde el carril derecho , para ello, el conductor debe colocarse con antelación en el carril correcto.

, para ello, el conductor debe colocarse con antelación en el carril correcto. Respetar la prioridad del vehículo que ya está circulando por dentro de la glorieta.

Los conductores que se encuentren circulando por el interior, deben ceder siempre el paso a los vehículos que vayan por el carril derecho, incluso si quieren tomar la siguiente salida.

"En el acceso a una glorieta hay que anticiparse, observar y respetar la señalización. Y sobre todo, entrar a una velocidad adecuada", explican desde el Área de Formación de Conductores de la DGT.

Estos son los carriles que deben usar según la salida que vayan a tomar

En el caso de que los conductores vayan a tomar la primera salida, deben utilizar el carril de derecho. Al igual, que quienes tengan a seguir de frente (segunda salida). Por el contrario, los conductores que quieran girar a la izquierda (tercera salida) deben utilizar siempre el carril izquierdo, también tiene que usarlo para realizar un cambio de sentido.

Sanciones a las que se enfrentan los conductores

La Dirección General de Tráfico recuerda las multas asociadas a los comportamientos más frecuentes en las rotondas de las carreteras españolas.