La infanta Elena conoce con Down Las Palmas el programa laboral Juntos Somos Capaces

La infanta Elena, directora de Proyectos Sociales de la Fundación Mapfre, ha conocido con la Asociación Down Las Palmas el balance del programa de integración Juntos Somos Capaces, gracias al cual 400 personas con discapacidad intelectual en Canarias han conseguido un trabajo.

Con motivo del 40 aniversario de la Fundación Mapfre Canarias, Elena de Borbón ha visitado en la capital grancanaria la sede de Down Las Palmas, para acercarse al día a día de la entidad.

Arropada por el personal y los usuarios de la asociación, ha recorrido su taller de joyería y decoración navideña, el salón de actos, los despachos, el espacio donde realizan teatro baile y yoga, atendiendo las explicaciones de guías como Eduardo y sus compañeros.

La infanta Elena conoce en Las Palmas de Gran Canaria el programa laboral Juntos Somos Capaces / Ángel Medina G. / EFE

'Mi vida no es cuento'

En esas instalaciones, los miembros de Down Las Palmas, entidad que colabora con la Fundación Mapfre Canarias desde hace siete años, reciben servicios y apoyo con programas diseñados a medida para potenciar su desarrollo personal y autonomía.

Precisamente en esta idea ha incidido el escritor Héctor Santana, usuario del centro, que le ha presentado a la infanta su libro 'Mi vida no es cuento', pidiéndole que "lo tenga en cuenta" cuando se le presente la ocasión de hablar para las personas con discapacidad intelectual. "Necesitamos un cambio social que se trasmita para que no se discrimine a las personas con síndrome de Down", le ha pedido.

En nombre del colectivo, Santana ha trasmitido a la hermana del rey la importancia de que la sociedad "entienda mejor" la realidad de las personas con discapacidad, también los estigmas que aún permanecen, y la lucha y la constancia de quienes conviven con ella.

Inserción laboral Juntos Somos Capaces

Santana ha agradecido la visita a la doña Elena, a quien ha firmado un ejemplar de su libro, destacando que "es un honor" conocerla porque la respeta mucho, ha confesado.

La determinación de Héctor Santana para hacerse un hueco en el mundo editorial es una muestra de lo que persigue el programa de inserción laboral Juntos Somos Capaces, que desde su puesta en marcha ha llegado a 500 personas y ha formado a cerca de 400, ofreciéndoles "una oportunidad real de inserción laboral".

Así lo ha subrayado el presidente de la Fundación Mapfre Canarias, Ignacio Baeza, que ha atribuido el éxito del programa a la implicación y colaboración de las más de cien entidades y empresas adheridas, que comparten la misma visión de una Canarias más inclusiva, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades".

Agentes de transformación social

Con Juntos Somos Capaces se busca integrar a las personas con discapacidad intelectual en el mundo laboral "con resultados que son muy buenos" y "un éxito que emociona", ha explicado Baeza a Elena de Borbón, durante su recorrido por la sede de Down Las Palmas.

El programa ofrece a las empresas la oportunidad de convertirse en agentes de transformación social generando oportunidades laborales para personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental en situación de desempleo, a través de becas de formación y prácticas laborales para facilitar el acceso a un empleo estable y digno.

La misma idea ha compartido el gerente de la Asociación Síndrome de Down de las Palmas, Ángel Sosa, que ha valorado como "un lujo y un placer" que los hayan seleccionado dentro de esta celebración del 40 aniversario de la Fundación Mapfre Canarias y poder contar con "una visita tan especial".

Una trayectoria de 40 años

Esta conmemoración, ha celebrado, "refleja la buena labor que se está haciendo y sobre todo los logros del colectivo de las personas con síndrome de Down y de las familias en una trayectoria de 40 años en este espíritu de mejora continua y de lucha de derechos".

Para la entidad, ha remarcado, "resulta muy importante" que se conozca su trayectoria y lo que hace, "tanto en la atención familiar desde antes incluso de que nazca una persona con síndrome de Down, como en el acompañamiento posterior y a lo largo de toda la vida".

Retos de la Asociación Síndrome de Down de las Palmas

La asociación sigue afrontando retos en el envejecimiento activo y el envejecimiento prematuro de las personas con síndrome de Down, por lo que cree especialmente relevante que se dé visibilidad a sus redes de apoyo y toda su labor social en Canarias.

El objetivo a presente y futuro consiste no solo en la inserción laboral, sino en "mejorar la calidad de vida en el envejecimiento" y también en los diferentes procesos como el acceso a "la vivienda digna y autónoma, con apoyo", para que tengan una "trayectoria vital plena y completa".