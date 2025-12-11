Jorge Rey anuncia que llegará una DANA a Canarias: "Es el presagio de una mayor inestabilidad"

Jorge Rey ha sido muy claro en su último pronóstico del tiempo. El joven meteorólogo ha anunciado intensas lluvias que afectarán a toda Canarias este fin de semana. El burgalés ha detallado que la llegada de una DANA a la península también impactará en las islas, dejando una gran inestabilidad. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya ha anunciado avisos amarillos y naranjas.

Desde hoy mismo, Canarias afronta un cambio radical del tiempo con la llegada de un frente atlántico que evolucionará hacia una DANA, dejando precipitaciones abundantes especialmente en las islas montañosas.

Según Jorge Rey, a partir de este fin de semana se inicia una cadena de temporales que también golpearán a la Península durante las próximas semanas.

La DANA afectará notablemente a Canarias

El avance de una profunda inestabilidad atlántica será determinante para saber qué tiempo hará durante la segunda quincena de diciembre."En Canarias esperamos algunas precipitaciones que afecten especialmente con la creación de esta DANA, un fenómeno que suele traer lluvias persistentes y episodios de viento en zonas expuestas", explica Jorge Rey.

Las previsiones apuntan a un episodio de tormentas más significativo en Tenerife, La Palma y Gran Canaria, donde la orografía favorece que las nubes descarguen más precipitación. El burgalés pronostica que la DANA podría dejar precipitaciones bastante abundantes en las islas de mayor relieve, lo que obligará a seguir la evolución del sistema ante posibles avisos de la AEMET.

La inestabilidad llegará en Navidad

El meteorólogo señala que la atmósfera "llega muy cargada", lo que provocará que el frente alcance primero a Galicia y Portugal, para después extenderse al resto del país. Sin embargo, esta vez el archipiélago se sitúa directamente en la trayectoria del núcleo frío en altura, lo que aumenta la probabilidad de chubascos intensos.

El frente también traerá un aumento de la humedad y un ascenso moderado de las temperaturas antes de que la situación cambie de manera drástica entrado diciembre, cuando las masas de aire polar comenzarán a deslizarse hacia España.

"Esperamos una inestabilidad que vaya creciendo especialmente en puntos del norte y este", detalla Jorge Rey, que atribuye esta tendencia a la llegada de bajas presiones frecuentes desde el Atlántico.

El tiempo se complicará conforme pasen los días

Aunque las temperaturas se mantendrán suaves en un primer momento, esta calma durará pocos días, porque se espera un importante vuelco térmico. La combinación entre un anticiclón de las Azores muy fortalecido y varias borrascas atlánticas canalizará aire polar hacia la Península.

La situación se complicará especialmente alrededor del 20 de diciembre, cuando las borrascas británicas enviarán aire frío y húmedo que dejará nevadas en cotas medias del norte y centro peninsular. Jorge Rey apunta que este episodio podría incluso mantener "estampas blancas de cara al mismo día de Navidad".