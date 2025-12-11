Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una naviera suspende los viajes en tres islas por el fuerte oleaje en Canarias tras el aviso de la Aemet

El sábado 13 de diciembre será la jornada más complicada, con lluvias tormentosas en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y La Graciosa, y rachas de viento que podrían superar los 80 km/h

Una naviera suspende los viajes en tres islas por el fuerte oleaje en Canarias tras el aviso de la Aemet

Una naviera suspende los viajes en tres islas por el fuerte oleaje en Canarias tras el aviso de la Aemet / José Pérez Curbelo

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ha alertado este jueves de que entre el viernes y el domingo Canarias quedará expuesta a un episodio de inestabilidad marcado por lluvias intensas, rachas fuertes de viento y mar muy alterada. La situación viene provocada por un amplio frente atlántico y la formación de una baja en superficie de carácter retrógrado, impulsada por la presencia de un anticiclón muy intenso en Europa central.

Este patrón, señalado por los modelos de predicción del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo (ECMWF), podría generar un escenario meteorológico especialmente activo para estas fechas.

El viernes llegarán las primeras lluvias a Canarias

A partir del viernes por la mañana, el frente frío asociado a la baja comenzará a dejar lluvias débiles en todas las islas. Según la previsión avanzada por el Consorcio, estas precipitaciones podrían intensificarse por la tarde en Tenerife, Gran CanariaFuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, con un aumento progresivo de la inestabilidad.

Sábado de mayor actividad: lluvias moderadas y tormentas

La jornada del sábado será, previsiblemente, más complicada. En Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y La Graciosa, las lluvias podrían adquirir un carácter tormentoso, con episodios de intensidad moderada.

En La Palma y El Hierro, las precipitaciones comenzarán siendo débiles, aunque podrían ganar fuerza durante la tarde.

El domingo, punto crítico del episodio

La madrugada y primera mitad del domingo se presenta como el tramo más adverso. Las zonas más expuestas serán las caras norte de Tenerife y Gran Canaria, donde el efecto de la orografía podría favorecer lluvias persistentes y localmente fuertes.

Los acumulados previstos son especialmente relevantes en las áreas de barlovento de ambas islas, donde se podrían superar los 100 litros por metro cuadrado e incluso acercarse a los 200 l/m² en áreas marítimas próximas.

En Lanzarote y La Graciosa, los registros podrían rondar o superar los 20 l/m².

Viento intenso y rachas muy fuertes

El estrechamiento de las isobaras entre el anticiclón de las Azores y la baja prevista generará canales de viento muy activos.

Las previsiones indican:

  • Viernes por la tarde: rachas de hasta 70 km/h en el norte de La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.
  • Sábado y madrugada del domingo: rachas que podrían superar los 80 km/h y acercarse a 90 km/h en el norte de La Palma, La Gomera y Gran Canaria.

Oleaje significativo: mar muy revuelto el sábado

El estado del mar también será un factor crítico. Se prevé oleaje de hasta 7 metros de altura, especialmente el sábado, con especial incidencia en zonas costeras del norte de La Palma, donde las olas podrían superar los límites superiores previstos.

La naviera Líneas Romero, que realiza las conexiones marítimas entre Órzola (norte de Lanzarote) y La Graciosa y entre Playa Blanca (sur de Lanzarote) y Corralejo (norte de Fuerteventura) ha anunciado a sus clientes que cancelará todas las conexiones marítimas programadas en esas tres islas para la jornada del sábado 13 de diciembre por "mal tiempo".

Líneas Romero suspende las conexiones marítimas previstas entre Lanzarote y La Graciosa y entre Lanzarote y Fuerteventura por el mal tiempo en el mar previsto para el 13 de diciembre de 2025

Líneas Romero suspende las conexiones marítimas previstas entre Lanzarote y La Graciosa y entre Lanzarote y Fuerteventura por el mal tiempo en el mar previsto para el 13 de diciembre de 2025 (1) / La Provincia

Recomendaciones

Las autoridades insisten en mantenerse atentos a los avisos oficiales que pueda emitir en las próximas horas la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y extremar la precaución en actividades al aire libre, evitar zonas costeras expuestas y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

