Menos papeleo, más atención
Desde la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias trabajamos para que acceder a los servicios sociales sea más ágil, sencillo y transparente.
La transformación digital ya es una realidad:
✔️ Expedientes online
✔️ Tarjeta digital de discapacidad
✔️ Trámites para familias numerosas
✔️ Procesos más rápidos, claros y accesibles
Todo gracias al impulso de la tecnología y a la financiación de los fondos europeos, para estar cada día más cerca de ti.
🔗 Más información: www.gobiernodecanarias.org/bienestarsocial/
