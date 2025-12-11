Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Menos papeleo, más atención

Gobierno de Canarias - Igualdad

Gobierno de Canarias - Igualdad

Desde la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias trabajamos para que acceder a los servicios sociales sea más ágil, sencillo y transparente.

La transformación digital ya es una realidad:

✔️ Expedientes online

✔️ Tarjeta digital de discapacidad

✔️ Trámites para familias numerosas

✔️ Procesos más rápidos, claros y accesibles

Todo gracias al impulso de la tecnología y a la financiación de los fondos europeos, para estar cada día más cerca de ti.

🔗 Más información: www.gobiernodecanarias.org/bienestarsocial/

La infanta Elena conoce con Down Las Palmas el programa laboral Juntos Somos Capaces

Menos papeleo, más atención

¿Hay clase y actividades al aire libre mañana en Canarias? Esta es la situación actual ante la borrasca Emilia

Comunicado urgente de la Aemet sobre la borrasca Emilia que se acerca a Canarias

Los avisos de riesgo de la Aemet para el fin de semana en el tiempo en Canarias: lluvias, oleajes, tormentas, nevadas y viento

Una naviera suspende los viajes en tres islas por el fuerte oleaje en Canarias tras el aviso de la Aemet

DIRECTO | Canarias se prepara para la borrasca Emilia: los avisos de la Aemet traen lluvias, temporales de mar, viento y nevadas

La Policía Nacional revela a los canarios el truco definitivo para acabar con las estafas: los ciberdelincuentes te dejarán en paz

