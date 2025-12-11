La Policía Nacional revela a los canarios el truco definitivo para acabar con las estafas: los ciberdelincuentes te dejarán en paz

La Policía Nacional ha alertado de una nueva estafa que llevan a cabo los ciberdelincuentes para pedir dinero a sus víctimas de manera urgente. Se conoce como la estafa del "hijo en apuros" y muchas víctimas la sufren por el impacto emocional que genera.

Los agentes han compartido en sus redes sociales un vídeo en el que explica un método sencillo y efectivo que cualquier familia puede aplicar para evitar este fraude.

Voces clonadas con Inteligencia Artificial

La Policía Nacional advierte que este tipo de fraudes han ido incrementando debido al avance de las tecnologías y de la llegada de la Inteligencia a Artificial, ya que a través de ella los estafadores consiguen clonar las voces con el objetivo de que suene idéntica a la del familiar y que la estafa sea totalmente creíble.

Una medida simple que evita daños

Elegir una palabra clave que solo se conozca en el núcleo familiar es la clave para evitar este tipo de estafas. Puede ser el nombre de una mascota, un apodo o un lugar especial, lo que cada familia decida. De esta manera, si te contacta un estafador y no conoce la palabra clave ya puede reconocer rápidamente que estás siendo víctima de un fraude.

Cómo protegerse de este tipo de estafas

En primer lugar, siempre hay que desconfiar de audios alarmantes aunque la voz suene idéntica nunca se debe actuar de inmediato, una buena opción es realzar una videollamada o contactar con terceras personas cercanas para comprobar si la solicitud es real.

Por otro lado, cuanto más contenido de tu voz haya en Internet es más fácil clonarla, por lo que debes evitar subir audios innecesarios a las redes sociales. Desconfía siempre de los mensajes que soliciten dinero con urgencia, ningún familiar te va a pedir datos sensibles por un mensaje o llamada.

Además, siempre se debe alertar a la Policía Nacional para que puedan poner en marcha una campaña de vigilancia, alertar a todos los ciudadanos e intentar reducir al máximo este tipo de timos.