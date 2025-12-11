¿Adiós a las hipotecas en Canarias? Los tasadores anuncian una huelga histórica desde la próxima semana

Las personas interesadas en tasar su vivienda deben actuar con rapidez, ya que, a partir de la próxima semana, los tasadores hipotecarios iniciarán una huelga. Estos profesionales del sector, tras años de reivindicaciones históricas, han decidido poner un alto alzar la voz ante esta situación. La convocatoria llega impulsada por la Asociación Española de Tasadores Hipotecarios (AETH), que celebrará una asamblea nacional donde decidirán el alcance del paro.

A partir del 15 de diciembre, miles de profesionales detendrán su actividad en toda España después de más de una década denunciando un deterioro laboral que ha convertido su trabajo en una profesión "al borde del colapso".

PI STUDIO

Desde este colectivo explican que, mientras bancos y sociedades de tasación acumulan beneficios históricos, los honorarios de los técnicos "se han hundido hasta niveles incompatibles con la continuidad de la profesión". Estos trabajadores llevan quince años con tarifas congeladas mientras todos los costes han subido. "Hay informes que se pagan hoy por menos de lo que costaban hace dos décadas", dicen desde el sector.

Un sector esencial que se siente invisible

Los profesionales recuerdan que "sin tasación no hay hipoteca", y que la estabilidad del mercado inmobiliario depende de informes rigurosos cuya responsabilidad recae en ellos. "Somos quienes asumimos el peso técnico, jurídico y económico de una operación millonaria, pero cada año trabajamos más por menos", lamentan desde la AETH.

También denuncian la "guerra de precios entre sociedades de tasación", el auge de comisiones ocultas y la figura del falso autónomo, que obliga a muchos técnicos a asumir cargas y plazos propios de un empleado, pero sin derechos laborales. Según explican los tasadores, las tarifas actuales cubren la mitad de los costes, lo que califican de "precariedad estructural".

Una semana de movilización y formación

El próximo lunes 15 de diciembre, la AETH se reunirá en asamblea para decidir si continuarán el paro con el que quieren conseguir estos objetivos:

Fin del trabajo a pérdidas: Actualización inmediata de las tarifas para cubrir todos los costes reales de un autónomo. Precio pactado por adelantado: No aceptar encargos sin una tarifa cerrada y transparente. Eliminación de comisiones ocultas: Acabar con descuentos y desvíos que reducen el pago final al técnico. Cobros en 30 días: Pago garantizado tras la entrega del informe, sin demoras. Desplazamientos pagados de manera íntegra: Cubrir combustible, amortización del vehículo, tiempo y otros gastos. Fin del falso autónomo: Regulación clara que distinga entre profesionales independientes y empleados encubiertos. Libertad para rechazar encargos sin represalias: El técnico no debe verse penalizado por no aceptar trabajos sin condiciones adecuadas. No realizar funciones ajenas a la tasación: Rechazar gestiones de llaves, aperturas o recados para terceros. Fin de la guerra de precios entre sociedades: Reclaman una competencia responsable que no degrade la calidad técnica. Ajuste de tarifas al aumento de carga normativa: Las nuevas exigencias del Banco de España requieren más horas y más responsabilidad, y los profesionales exigen que se pague acorde.

La decisión final sobre la huelga dependerá de si las sociedades del sector acceden a abrir una negociación para actualizar tarifas y regular sus condiciones.

Manifiesto del Tasador autónomo / AETH

Fuentes del sector alertan de que una paralización masiva tendría impacto inmediato en la concesión de hipotecas, especialmente en diciembre, uno de los meses de más actividad. Los tasadores aseguran que no buscan bloquear el mercado, sino forzar un cambio que consideran imprescindible: “Llevamos años pidiendo diálogo. Ahora solo nos queda detenernos para que se nos escuche. No vamos a seguir regalando nuestro trabajo".