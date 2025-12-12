104 menores migrantes han salido de Canarias, más por la vía regular que con la exprés

104 menores migrantes han sido trasladados desde Canarias a otras comunidades autónomas desde que en agosto se activaron los mecanismos previstos en la reforma de la Ley de Extranjería y, contra pronóstico, se está demostrando más efectiva la vía ordinaria que los traslados exprés.

Sin contar los traslados que se han hecho al amparo de los autos del Tribunal Supremo para los niños y adolescentes que han pedido protección internacional, la Ley de Extranjería habilita dos cauces para que el resto de España ayude en la acogida a los tres territorios declarados en contingencia migratoria: Canarias, Ceuta y Melilla.

El primero afecta a los menores que estaban ya en ellos antes, a los que hay que dar salida en un plazo máximo de seis meses, que en el caso de las islas vence el 18 de marzo. Si se cumplen las previsiones legales, para esa fecha tendrán que haber salido de Canarias 2.826 menores para que su sistema de acogida baje a los ratios que establece la Ley de Extranjería (llegaron a ser casi 6.000).

Segundo procedimiento

El segundo procedimiento se habilitó para que viajen hacia otras comunidades autónomas los menores y adolescentes que hayan llegado a Canarias desde septiembre, para lo que la ley fija un plazo máximo de 15 días que se está revelando muy difícil de cumplir (en ello coinciden todas las partes implicadas, incluida la Fiscalía, la encargada de velar en última instancia por el interés del menor).

La Delegación del Gobierno asegura que ha recibido del Ejecutivo canario hasta la fecha 497 expedientes de jóvenes acogidos en las islas para poner en marcha su traslado a la península por la vía ordinaria, de los que se han aprobado 295.

Fuentes de la Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno canario han precisado que desde septiembre han llegado a las islas 281 menores más y se han realizado 104 traslados, siempre sin contar los que afectan a solicitantes de asilo.

Entre los que han salido por contingencia migratoria hay 53 niños y adolescentes que estaban en las islas antes del verano (vía ordinaria) y 51 recién llegados (vía exprés).

Se espera que a lo largo de la próxima semana viajen otros 23 menores a sus nuevas comunidades autónomas de acogida. En el proceso, la administración se está encontrando con que hay menores que no quieren ser trasladados porque tienen desde hace tiempo su colegio, su centro de formación profesional, el equipo de deportes o su grupo de amigos ya formado en una isla.

En esos casos, es la Fiscalía la que debe determinar si existe verdaderamente arraigo y si, incluso siendo así, es mejor objetivamente para ese menor ir a un centro de otra comunidad autónoma.