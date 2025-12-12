Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abuso de pantallas. Efectos para la salud

El uso desmedido de pantallas y dispositivos móviles puede afectar al desarrollo físico, emocional y cognitivo en la infancia y la juventud

Consejos de la Asociación Española de Pediatría (AEPED) sobre el abuso de las pantallas

La Asociación Española de Pediatría (AEPED) recomienda que los menores de 6 años no usen pantallas, salvo en momentos puntuales como una videollamada y siempre bajo supervisión adulta. Para niños de 6 a 12 años, se recomienda menos de una hora al día (incluyendo tiempo escolar y de deberes), evitando pantallas en dormitorios, baños y durante las comidas. Y para los adolescentes entre los 13 y 16 años, menos de dos horas al día, retrasando regalar el primer móvil con internet y utilizando siempre herramientas de control parental.

¿Qué ocurre cuando se sobrepasan estos límites? El uso excesivo de pantallas está vinculado a problemas de sueño, fatiga visual, aumento del sedentarismo y riesgo cardiovascular, alteraciones en la alimentación y afectación del desarrollo cerebral. En los más pequeños, puede dificultar la autorregulación emocional, generar dependencia tecnológica y reducir la capacidad de atención y aprendizaje.

¿Cómo educar y acompañar a los menores? Es clave que los adultos prediquen con el ejemplo y fomenten en sus hijos las actividades al aire libre, la práctica deportiva, los juegos en familia, las actividades artísticas o la lectura compartida. Las pantallas no son enemigas, pero su uso debe ser consciente, limitado y equilibrado. 

