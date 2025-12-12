La Aemet anuncia un viernes inestable en Canarias con lluvias, viento intenso y nieve en las cumbres de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia un cambio significativo del tiempo en Canarias este viernes, marcado por la llegada de lluvias débiles a moderadas, que serán más frecuentes en las medianías del norte de las islas montañosas. En los territorios orientales no se descartan chubascos acompañados de tormenta, especialmente al final del día.

En Tenerife, el descenso de temperaturas será más acusado en zonas altas y podrá dejar nevadas en cumbres durante la noche, acompañadas de heladas débiles. El viento se intensificará en todo el archipiélago, con rachas muy fuertes que podrían superar los 80–90 km/h en vertientes expuestas y zonas de mayor altitud, motivo por el que se mantienen avisos activos.

En el mar, el viento del norte y nordeste arreciará hasta fuerza 6 o 7, generando fuerte marejada o mar gruesa en la mayor parte del archipiélago, mientras persiste mar de fondo del norte o noroeste con olas cercanas a 3 metros que tenderán a disminuir de madrugada.

El ambiente será más fresco, con un descenso térmico ligero a moderado según la zona y precipitaciones más persistentes en los nortes de las islas de mayor relieve.

El tiempo, isla por isla

LANZAROTE — Una jornada gris con opción de tormentas

El día avanzará bajo un cielo muy nuboso, que por momentos cubrirá por completo la isla. Las lluvias aparecerán de forma intermitente y, al caer la tarde, crecerá el riesgo de chubascos tormentosos que podrían sorprender en zonas abiertas. El viento, que comenzará moderado del nordeste, girará a noroeste y ganará intensidad a partir del mediodía.

Arrecife: 11 / 21 °C

FUERTEVENTURA — Lluvias pasajeras y ambiente más fresco

La mañana transcurrirá con cielos cerrados y sensación de humedad. Las lluvias, débiles o moderadas, llegarán a distintos puntos de la isla, dejando un ambiente cambiante hasta que los claros comiencen a abrirse por la tarde. El viento se reforzará al girar a noroeste, dejando rachas muy intensas en áreas expuestas.

Puerto del Rosario: 13 / 22 °C

GRAN CANARIA — Un norte húmedo y un viento implacable

La mitad norte vivirá un día marcado por nubes densas y lluvias frecuentes, especialmente en medianías. En el sur, las precipitaciones serán más esporádicas y breves. El viento, tras un inicio moderado, aumentará hasta dejar rachas muy fuertes en zonas altas y en las vertientes este y oeste, complicando la tarde y la noche.

Las Palmas: 16 / 22 °C

TENERIFE — Nieve en cumbres y un día de contrastes

La isla mostrará dos caras: un norte más húmedo, con lluvias recurrentes, y zonas del sur y oeste con precipitaciones más ocasionales. Conforme avance la noche, el frío ganará terreno en las cotas altas y permitirá que la lluvia se transforme en nieve en las cumbres. El viento del norte soplará con fuerza creciente, sobre todo en áreas elevadas.

Santa Cruz: 17 / 21 °C

LA GOMERA — Norte mojado y un viento que va a más

La mañana arrancará con cielos encapotados y lluvias débiles, más constantes en el norte de la isla. Conforme avance el día, el viento tomará protagonismo, dejando rachas muy fuertes que irán definiendo una tarde marcada por el movimiento y los cambios rápidos de nubosidad.

San Sebastián: 17 / 22 °C

LA PALMA — Una isla que mira al norte bajo la lluvia

La jornada estará dominada por cielos cubiertos y precipitaciones frecuentes en la vertiente norte, donde la humedad se mantendrá casi todo el día. En el resto de la isla las lluvias serán más irregulares. El viento, en constante aumento, dejará rachas muy fuertes en cumbres y en las vertientes expuestas.

Santa Cruz: 15 / 20 °C

EL HIERRO — Nubes persistentes y viento creciente

El cielo permanecerá cargado durante buena parte del día, con lluvias más presentes en las medianías del norte. El viento, que empezará moderado, se reforzará pronto hasta dejar un tramo de tarde y noche especialmente ventoso, sobre todo en áreas abiertas y de mayor altitud.

Valverde: 13 / 18 °C