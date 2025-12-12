Así es la alerta máxima que azota Canarias: olas de más de cinco metros, vientos huracanados y lluvia torrencial

La borrasca Emilia ha activado todos los niveles de emergencia posibles. En las próximas horas, Canarias vivirá uno de los episodios meteorológicos más intensos de los últimos años, con olas que podrían superar los 5 metros, lluvias persistentes y rachas de viento que rozan los 100 km/h.

La Dirección General de Emergencias ha decretado la alerta máxima por fenómenos costeros y mantiene la alerta por vientos y lluvias, en aplicación del Plan PEFMA. El aviso afecta a todas las islas.

Fenómenos costeros extremos: alerta máxima

Las previsiones hablan por sí solas, oleaje combinado de entre 5 y 7 metros en las costas del norte, este y oeste de las islas de mayor relieve, así como en el litoral norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura. Un 10% de las olas podría alcanzar los 9 metros, y un 1% incluso superar los 12 metros.

El viento del norte sopla con fuerza 6 a 8 (hasta 74 km/h), generando mar muy gruesa en los canales entre islas. Las pleamares del sábado (08:00 y 20:40) y del domingo (09:00 y 21:40) aumentarán el riesgo de inundación costera.

Alerta por vientos muy fuertes

Canarias permanece en alerta por viento, con rachas de hasta 100 km/h en zonas de medianías, cumbres y costa. El viento será especialmente intenso en las islas de mayor relieve, con valores medios de 40-60 km/h.

Se pide extremar las precauciones al conducir y evitar paseos por zonas arboladas, muros, andamios o estructuras inestables.

La borrasca Emilia ya llegó a Canarias / José Carlos Guerra

Lluvias generalizadas con tormenta y granizo

La borrasca dejará precipitaciones persistentes en la mitad norte de las islas montañosas y acumulados importantes en zonas bajas de Lanzarote y Fuerteventura. Se esperan más de:

100 mm en 12 horas en el norte de Tenerife

80 mm en 24 horas en el norte de Gran Canaria

60 mm en La Palma y La Gomera

40 mm en Lanzarote y Fuerteventura

Las lluvias pueden ir acompañadas de tormentas y granizo.

Recomendaciones a la población

Por fenómenos costeros:

No se acerque a escolleras, muelles ni acantilados.

No practique actividades deportivas o náuticas.

Evite circular por carreteras cercanas al mar.

Prohíbido el baño en todas las playas afectadas.

Asegure embarcaciones y objetos en zonas costeras.

Si ve a alguien en riesgo, avise al 1-1-2.

Por viento:

Cierre puertas y ventanas.

Retire objetos de balcones o azoteas.

Evite zonas arboladas o estructuras inestables.

No conduzca motos o vehículos altos con viento lateral.

Manténgase informado y no sature las líneas de emergencia.

Por lluvia: