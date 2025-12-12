Así es la alerta máxima que azota Canarias: olas de más de cinco metros, vientos huracanados y lluvia torrencial
La Dirección General de Emergencias declara la alerta máxima en todo el Archipiélago por fenómenos costeros, viento y lluvias persistentes ante la entrada de la borrasca Emilia
La borrasca Emilia ha activado todos los niveles de emergencia posibles. En las próximas horas, Canarias vivirá uno de los episodios meteorológicos más intensos de los últimos años, con olas que podrían superar los 5 metros, lluvias persistentes y rachas de viento que rozan los 100 km/h.
La Dirección General de Emergencias ha decretado la alerta máxima por fenómenos costeros y mantiene la alerta por vientos y lluvias, en aplicación del Plan PEFMA. El aviso afecta a todas las islas.
Fenómenos costeros extremos: alerta máxima
Las previsiones hablan por sí solas, oleaje combinado de entre 5 y 7 metros en las costas del norte, este y oeste de las islas de mayor relieve, así como en el litoral norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura. Un 10% de las olas podría alcanzar los 9 metros, y un 1% incluso superar los 12 metros.
El viento del norte sopla con fuerza 6 a 8 (hasta 74 km/h), generando mar muy gruesa en los canales entre islas. Las pleamares del sábado (08:00 y 20:40) y del domingo (09:00 y 21:40) aumentarán el riesgo de inundación costera.
Alerta por vientos muy fuertes
Canarias permanece en alerta por viento, con rachas de hasta 100 km/h en zonas de medianías, cumbres y costa. El viento será especialmente intenso en las islas de mayor relieve, con valores medios de 40-60 km/h.
Se pide extremar las precauciones al conducir y evitar paseos por zonas arboladas, muros, andamios o estructuras inestables.
Lluvias generalizadas con tormenta y granizo
La borrasca dejará precipitaciones persistentes en la mitad norte de las islas montañosas y acumulados importantes en zonas bajas de Lanzarote y Fuerteventura. Se esperan más de:
- 100 mm en 12 horas en el norte de Tenerife
- 80 mm en 24 horas en el norte de Gran Canaria
- 60 mm en La Palma y La Gomera
- 40 mm en Lanzarote y Fuerteventura
Las lluvias pueden ir acompañadas de tormentas y granizo.
Recomendaciones a la población
Por fenómenos costeros:
- No se acerque a escolleras, muelles ni acantilados.
- No practique actividades deportivas o náuticas.
- Evite circular por carreteras cercanas al mar.
- Prohíbido el baño en todas las playas afectadas.
- Asegure embarcaciones y objetos en zonas costeras.
- Si ve a alguien en riesgo, avise al 1-1-2.
Por viento:
- Cierre puertas y ventanas.
- Retire objetos de balcones o azoteas.
- Evite zonas arboladas o estructuras inestables.
- No conduzca motos o vehículos altos con viento lateral.
- Manténgase informado y no sature las líneas de emergencia.
Por lluvia:
- No estacione en cauces de barrancos.
- Revise desagües, tejados y bajantes.
- Evite excursiones, acampadas o desplazamientos innecesarios.
- Desenchufe aparatos eléctricos.
- Si la tormenta le sorprende en carretera, extreme precauciones.
- Instrucciones para ayuntamientos y cabildos
- El Gobierno de Canarias ha emitido protocolos especiales para activar planes municipales y cabildicios. Entre ellos:
- Señalización de zonas inundables o de desprendimiento.
- Corte preventivo de carreteras o caminos de acceso a costa.
- Evaluación de cierre de instalaciones deportivas, culturales o escolares.
- Vigilancia de barrancos, áreas recreativas, senderos y playas.
- Activación de operativos de Policía Local, Protección Civil, operarios y recursos externos.
- Comunicación constante con el CECOES a través de la red TETRA.
