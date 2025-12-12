Un bañista imprudente desafía a la borrasca Emilia en Canarias
Las autoridades canarias insisten en medidas de autoprotección como no acercarse a la costa, tras varios rescates y fallecimientos que evidencian la fuerza del mar.
El mar no perdona. Y mucho menos cuando está enfurecido. A pesar de las múltiples advertencias, de la alerta máxima decretada por las autoridades debido a la borrasca Emilia y de una sucesión de tragedias que ha teñido de luto la costa canaria, aún hay quienes desafían a la naturaleza.
El último ejemplo se ha vuelto viral: un vídeo grabado en El Porís de Candelaria, en el municipio de Tijarafe (La Palma), muestra a un hombre que se adentra imprudentemente en una zona de charcos. Bastan segundos para que el mar le recuerde su fuerza: una ola brutal lo arrastra, lo sumerge y lo deja a merced de la corriente.
La grabación, de autor anónimo, ha circulado en redes sociales y grupos de mensajería como un nuevo ejemplo de temeridad frente a un fenómeno natural que no da tregua.
El mar ruge: Canarias, bajo alerta máxima
Desde el viernes 12 de diciembre, el Gobierno de Canarias ha activado la alerta máxima por riesgo de inundaciones costeras y fenómenos costeros adversos. La situación es crítica, y así lo reflejan los boletines oficiales: oleaje de entre 5 y 7 metros en zonas expuestas, con picos que podrían alcanzar los 12 metros.
Las condiciones más peligrosas coinciden con las pleamares, que incrementan el riesgo de inundaciones:
- Sábado: 07:55 a 08:40 y 20:40 a 21:20
- Domingo: 09:00 a 09:40 y 21:40 a 22:15
Durante estos tramos, se desaconseja terminantemente el tránsito por zonas cercanas a la costa, incluyendo paseos marítimos, charcos naturales y carreteras pegadas al mar.
El vídeo de El Porís no llega en un vacío informativo. Todo lo contrario. Esta semana ha sido especialmente dramática en el litoral canario:
- Tenerife: el 8 de diciembre falleció una mujer golpeada por una ola en la piscina natural de Isla Cangrejo, en Los Gigantes. El balance de ese suceso se eleva a cuatro muertos y una persona desaparecida.
- Lanzarote: el 9 de diciembre, un joven de 27 años y nacionalidad italiana perdió la vida en Los Charcones (Yaiza) al ser arrastrado por el mar mientras pescaba. Otro hombre resultó herido.
- Gran Canaria: ese mismo día, los servicios de emergencia rescataron con contusiones moderadas a un bañista en Zoco Negro (Playa de Arinaga), que también fue víctima del fuerte oleaje.
Estos casos refuerzan un mensaje claro: el mar, en condiciones extremas, puede ser letal.
¿Falta de información o exceso de confianza?
Pese a las continuas campañas de concienciación y la difusión de alertas a través de canales oficiales como 112 Canarias o la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), algunas personas siguen actuando con una preocupante despreocupación ante las advertencias.
Ya no se trata solo de poner en riesgo la propia vida, sino también la de los equipos de rescate que, en condiciones extremas, deben intervenir en escenarios complejos y peligrosos.
Recomendaciones para protegerse durante el temporal
Las autoridades insisten en varias medidas básicas de autoprotección durante estos episodios:
- No transitar por paseos marítimos ni zonas próximas al mar.
- No practicar deportes acuáticos ni bañarse en charcos o piscinas naturales.
- Evitar la pesca en zonas de rocas o escolleras.
- No intentar rescates sin formación: lo más seguro es llamar al 1-1-2.
- Consultar siempre las fuentes oficiales antes de acercarse a la costa.
