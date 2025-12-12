Borrasca Emilia Canarias: las recomendaciones de Protección Civil para protegerse de las intensas lluvias y el fuerte viento

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha emitido una advertencia por un episodio de fenómenos meteorológicos adversos que impactará a Canarias y parte del suroeste peninsular entre el viernes 12 y el domingo 14. La situación está vinculada a la llegada de un frente frío atlántico que dará lugar a la borrasca Emilia, prevista entre el golfo de Cádiz y el archipiélago canario durante las próximas jornadas.

La AEMET anticipa que el sábado 13 concentrará la mayor intensidad del temporal en las islas. Se esperan rachas muy fuertes de viento del norte, que podrían superar los 90 km/h en zonas altas de Tenerife, La Palma y Gran Canaria.

Las precipitaciones, que podrán incluir granizo y tormentas, serán especialmente intensas en el norte de las islas montañosas. La única excepción será El Hierro, donde los acumulados pueden rebasar los 60 mm en 12 horas.

Las lluvias más fuertes se registrarán durante la madrugada y la mañana del sábado en Lanzarote y Fuerteventura, mientras que en las islas occidentales aumentarán a partir del mediodía. En las cumbres de Tenerife, La Palma y Gran Canaria no se descarta que las precipitaciones sean en forma de nieve, debido al descenso térmico previsto.

Oleaje significativo y viento intenso en la costa

El temporal también afectará al mar. Se prevé oleaje elevado en todo el archipiélago, con viento fuerza 8 y mar combinada en torno a los 6 metros, especialmente el sábado.

Efectos en la Península y evolución del temporal

La borrasca Emilia también provocará precipitaciones fuertes y persistentes en el suroeste peninsular, con episodios muy intensos en el área del Estrecho, además de viento y mala mar en el mar de Alborán.

A partir del domingo 14, la situación tenderá a mejorar tanto en Canarias como en el suroeste peninsular. No obstante, las lluvias podrían extenderse hacia el sureste y este de la Península.

Recomendaciones ante lluvias intensas

Si va conduciendo, disminuya la velocidad , extreme las precauciones y no se detenga en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua.

, extreme las precauciones y no se detenga en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua. Si tiene que viajar, procure circular preferentemente por carreteras principales y autopistas .

. En caso de tormentas súbitas y lluvias intensas, se debe tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos . El rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos aparcados sobre zonas inundables y, además, arrastrarlos.

. El rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos aparcados sobre zonas inundables y, además, arrastrarlos. Si comienza a llover de manera torrencial, existe riesgo de inundación . No atraviese con su vehículo, ni a pie, los tramos inundados, porque desconoce lo que puede haber debajo del agua y localice los puntos más altos de la zona. No intente salvar su automóvil en medio de una inundación.

. No atraviese con su vehículo, ni a pie, los tramos inundados, porque desconoce lo que puede haber debajo del agua y localice los puntos más altos de la zona. No intente salvar su automóvil en medio de una inundación. Si se encuentra en el campo, debe alejarse de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas , evitando atravesar vados inundados. Igualmente, debe dirigirse a los puntos más altos de la zona.

, evitando atravesar vados inundados. Igualmente, debe dirigirse a los puntos más altos de la zona. El peligro de las tormentas para las personas se produce, fundamentalmente, en campo abierto. No obstante, en los núcleos urbanos también hay peligro de caída de rayos, por lo que es conveniente colocarse cerca de los edificios para protegerse . En las viviendas se aconseja evitar las corrientes de aire. Si va conduciendo, un vehículo cerrado puede ser un buen refugio.

. En las viviendas se aconseja evitar las corrientes de aire. Si va conduciendo, un vehículo cerrado puede ser un buen refugio. Si la tormenta le sorprende en el campo, evite correr y permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, crestas o divisorias. No se refugie bajo los árboles y aléjese de alambradas y objetos metálicos.

Recomendaciones ante fuertes vientos