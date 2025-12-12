¿Por qué las borrascas tienen nombre?

Canarias está bajo la influencia de la borrasca Emilia, que traerá lluvias, viento, nieve y, por lo general, tiempo inestable en este segundo fin de semana de diciembre. Cuando escuchamos que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activa un aviso por borrasca, lo primero que nos viene a la cabeza son imágenes de lluvia intensa, viento fuerte y tiempo inestable. Pero más allá de los efectos que percibimos, ¿sabemos realmente qué es una borrasca?

Desde el punto de vista científico, una borrasca es un sistema de bajas presiones atmosféricas a gran escala, asociado a una dinámica concreta en la atmósfera. Según Mar Gómez, meteoróloga de Eltiempo.es, este fenómeno se origina cuando una masa de aire asciende y crea un "vacío" de presión en altura, favoreciendo la formación de nubes, precipitaciones y vientos.

Ciclones extratropicales: los responsables de las borrascas

Las borrascas son un tipo de ciclón extratropical, es decir, sistemas de baja presión que se desarrollan en latitudes medias y altas del planeta, entre los 30 y los 60 grados. En este rango se encuentra España, concretamente en torno a los 40º de latitud, lo que explica por qué estos fenómenos son tan frecuentes en nuestro país, sobre todo en otoño e invierno.

🌀Borrasca Emilia | Nueva borrasca con gran impacto. Es el quinto sistema con nombre de la temporada.



➡️En Canarias provocará vientos muy intensos, temporal marítimo, lluvias fuertes, tormentas y nieve en las cumbres.



➡️Lluvias intensas en el sur peninsular y Ceuta.



[1/2] pic.twitter.com/lTmSDeX02a — AEMET (@AEMET_Esp) December 11, 2025

Durante estas estaciones, la interacción de masas de aire cálido y húmedo con otras más frías y secas crea las condiciones ideales para que se genere inestabilidad. Si a eso se le suma un mecanismo atmosférico que potencie el ascenso del aire, la consecuencia directa será la formación de una borrasca.

¿Existen distintos tipos de borrascas?

Sí. Además de las borrascas típicas de latitudes medias, existe un subtipo conocido como borrasca térmica, que se forma principalmente durante los meses de calor. Estas se generan cuando la superficie terrestre se calienta en exceso, provocando que el aire caliente ascienda rápidamente y se genere una baja presión local.

Este tipo de fenómenos son habituales en zonas del interior de la península ibérica durante el verano, aunque suelen ser de menor intensidad que las borrascas atlánticas.

¿Qué efectos tiene una borrasca?

Una borrasca activa presenta una estructura compleja y bien definida, con un patrón de nubes en forma de espiral. En las fases iniciales del fenómeno, se suelen distinguir dos frentes:

Frente cálido : asociado a lluvias persistentes (o nevadas si la temperatura lo permite) y a un ligero aumento de las temperaturas tras su paso. Se desplaza lentamente.

: asociado a (o nevadas si la temperatura lo permite) y a un tras su paso. Se desplaza lentamente. Frente frío: que llega detrás del cálido, con un avance más rápido y responsable de chubascos intensos, vientos fuertes y, en ocasiones, tormentas.

Ambos frentes delimitan zonas de aire con características diferentes: el cálido, húmedo y ligero frente al frío, seco y más denso. Esta interacción entre masas de aire impulsa la formación y evolución del sistema.

Las Canteras se prepara para hacer frente al oleaje generado este sábado por la borrasca Emilia. Mucho cuidado en toda la costa de la bahía de El Confital.

Zonas más peligrosas por el oleaje previsto: Los Muellitos y la zona exterior donde está situado el restaurante La Marinera. pic.twitter.com/vV4oNfrVAV — Mi playa de Las Canteras 🏊🏻‍♀️🦈 (@LasCanteras) December 11, 2025

¿Cuánto dura una borrasca?

La duración de una borrasca depende de múltiples factores, entre ellos las condiciones de la atmósfera y la configuración del sistema. Algunas pueden ser estacionarias y mantenerse durante varios días en una misma zona, mientras que otras se desplazan rápidamente.

La intensidad también varía: cuanto más baja sea la presión en el centro de la borrasca, mayor será su fuerza. El tamaño del sistema también juega un papel importante, ya que una borrasca de gran extensión puede afectar a más regiones y durante más tiempo.

¿Cómo se elige el nombre de una borrasca?

No todas las borrascas reciben nombre. Solo aquellas que puedan provocar un gran impacto en bienes y personas —las llamadas borrascas de alto impacto— son bautizadas oficialmente. Esta decisión la toman los servicios meteorológicos de España (AEMET), Francia (Météo-France), Portugal (IPMA), Bélgica (RMI) y Luxemburgo (MeteoLux), que conforman el denominado Grupo Suroeste.

Borrasca Emilia

Dejo este post anclado para que entre todos nos compartan sus fotos y vídeos de este fin de semana en los comentarios. Disfruten del invierno pero con precaución. #Canarias #Tenerife pic.twitter.com/OHd4eADEnn — El Guayota (@el_guayota) December 11, 2025

Una borrasca se nombra cuando alguno de estos organismos prevé emitir avisos de nivel naranja o rojo por viento en sus territorios. El primer país que detecte esta situación será el encargado de asignar el nombre, siguiendo una lista predeterminada para la temporada.

Este sistema de nombres se renueva cada año y sigue el orden alfabético (exceptuando algunas letras como Q, U, X, Y, Z). Además, se utilizan nombres de personas porque, según estudios realizados en Reino Unido e Irlanda, la población presta más atención a los avisos y sigue mejor las recomendaciones de seguridad cuando el fenómeno está claramente identificado.