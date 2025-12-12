Canarias refuerza la investigación para prevenir los incendios forestales

La investigación de las causas y motivaciones de los incendios forestales se convierte en un elemento clave para la prevención, planificación y gestión de este tipo de siniestros. Los cambios que se han producido en los últimos años con incendios más voraces y cercanos a las poblaciones requieren no solo actuar con más medios y mejor preparados cuando el fuego quema el monte, sino también trabajar en otros aspectos que incidan en la prevención, la coordinación entre las administraciones públicas y los planes en materia de protección civil y emergencias. Estas son las principales directrices del nuevo decreto que regula la prevención y extinción de incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Canarias, publicado esta semana en el BOC, que actualiza la normativa, adapta la planificación a los efectos provocados por el cambio climático y refuerza la coordinación de los medios disponibles.

El texto del Ejecutivo exige una mejora del trabajo de investigación y lo lleva más allá de la competencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad para determinar si un incendio es provocado o no y sus posibles autores. Por ello el decreto establece que los cabildos deben contar con la figura de las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (BIIF), constituidas por personal técnico de las corporaciones insulares o agentes de Medio Ambiente. Este personal tendrá que ser formado y deberá contar los medios materiales y la disponibilidad operativa necesaria.

Informes anuales

Con las investigaciones que se realicen de los siniestros las brigadas tendrán que emitir informes anuales y podrán ser requeridos por los centros de coordinación con el fin de analizar las causas de los incendios, sean provocadas o accidentales, y de esta forma mejorar la planificación e introducir estas variables en los planes de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales.

El decreto también incide en otra carencia y es en la falta de datos estadísticos fiables y rigurosos de los siniestros forestales. No solo se trata de mejorar y actualizar las estadísticas, sino también los partes de incendios y, especialmente, prestar especial atención a las causas como indicador para mejorar la prevención y actuar con más precisión.

El decreto crea el Comité de Lucha contra Incendios Forestales de Canarias, un nuevo órgano técnico consultivo y de asesoramiento en la planificación de las administraciones frente a las catástrofes forestales.

Planificación

El texto recoge hasta ocho instrumentos de planificación en función también de la administración de la que se trate. El plan autonómico es el Infoca, los planes Info-Isla son de los cabildos, junto a los planes de defensa insular frente a incendios forestales. Los ayuntamientos deben tener un plan de emergencia municipal y los planes de actuación de ámbito municipal. También figura los planes anuales de prevención, vigilancia y extinción y los planes de autoprotección para la población. Una de las novedades del decreto son los planes de defensa interfaz ya que el texto hace especial hincapié en aquellas masas forestales cercanas a núcleos de población, para lo cual se fijan una serie de directrices destinadas a los vecinos que viven cerca de estas zonas colindantes.

El decreto también es exigente y riguroso con aquellas actividades que pueden suponer un riesgo para el monte. Para ellos se establecen autorizaciones y requisitos tanto para las quemas en fincas agrícolas como la utilización de fuegos artificiales o los asaderos en zonas rurales.

En el ámbito de las emergencias también se establecen nuevos mecanismos de coordinación, entre ellos la celebración de ejercicios anuales conjuntos en materia de extinción, evacuación y confinamiento de la población.