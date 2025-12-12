Cuando el cielo se cubre de gris y el viento anuncia tormenta: así ha llegado la borrasca Emilia a Canarias
Lluvias, viento y oleaje marcan el inicio de un fin de semana bajo aviso en las islas
El cielo comenzó a cerrarse de forma lenta, casi ritual, hasta teñirse de gris. En algunas islas fue la lluvia la que dio el primer aviso. En otras, el viento dejó claro que no habría tregua. La borrasca Emilia, anunciada desde hace días, ha entrado este viernes por el archipiélago como un recordatorio de que el invierno también tiene voz propia en Canarias.
Con avisos activados por la Aemet y medidas de prevención decretadas por el Gobierno autonómico, el fin de semana se presenta complicado. Emilia trae consigo una combinación de viento fuerte, lluvias persistentes, oleaje peligroso y hasta nieve en cotas altas. Las primeras consecuencias ya se han hecho sentir en todo el territorio, con un panorama que varía isla por isla, pero que comparte un denominador común: la inestabilidad.
Cinco avisos activos y una alerta oficial
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado para este viernes y sábado hasta cinco avisos de nivel naranja y amarillo en las islas. Se espera la presencia simultánea de lluvias intensas, vientos fuertes, tormentas eléctricas, fenómenos costeros adversos y nevadas, especialmente en las islas orientales y en las cumbres de mayor altitud.
El Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por viento y oleaje, así como la prealerta por lluvias. La situación puede agravarse a medida que avance el fin de semana.
Isla por isla: así se ha dejado notar Emilia en Canarias
Lanzarote — Una jornada gris con opción de tormentas
El cielo amaneció completamente cubierto y, aunque las lluvias fueron intermitentes, el ambiente se mantuvo inestable. Al final de la tarde, el riesgo de tormentas aumentó notablemente. El viento, que comenzó desde el nordeste, giró al noroeste y se intensificó con rapidez.
Fuerteventura — Lluvias pasajeras y ambiente más fresco
Las primeras horas del día trajeron humedad y cielos encapotados. La lluvia llegó en forma de chubascos dispersos, pero el viento en aumento y las ráfagas fuertes marcaron el cambio de jornada, sobre todo en zonas abiertas.
Gran Canaria — Un norte húmedo y un viento implacable
El contraste fue evidente: en la mitad norte, las lluvias fueron frecuentes desde primera hora, especialmente en medianías. En el sur, solo cayeron algunas gotas. El viento se intensificó notablemente por la tarde, con rachas muy fuertes en zonas altas y vertientes expuestas.
La Palma— Una isla que mira al norte bajo la lluvia
La vertiente norte vivió un día lluvioso casi de principio a fin, con nubosidad densa y ambiente cargado. En el resto de la isla, las precipitaciones fueron más irregulares. Las cumbres registraron ráfagas intensas de viento, y no se descarta la aparición de nieve en cotas elevadas.
La Gomera— Norte mojado y un viento que va a más
Las lluvias fueron persistentes en el norte, mientras que en el resto de la isla se alternaron claros y nubosidad cambiante. El viento fue ganando protagonismo a lo largo del día, con rachas fuertes que complicaron la tarde.
EL HIERRO — Nubes persistentes y viento creciente
Con cielos muy cargados y chubascos en medianías, el día se desarrolló bajo una constante sensación de inestabilidad. El viento alcanzó rachas muy fuertes al final del día, sobre todo en zonas altas y laderas expuestas.
Nieve en las cumbres, oleaje en la costa
En las islas de mayor relieve, como Gran Canaria o Tenerife, se espera que las bajas temperaturas en altura den paso a nevadas durante la noche del viernes al sábado. Las cumbres podrían amanecer cubiertas de blanco, si las previsiones se cumplen.
El oleaje será otro de los protagonistas del fin de semana, especialmente en vertientes norte y oeste, donde se han activado avisos por fenómenos costeros con olas que pueden superar los cinco metros en zonas expuestas.
Recomendaciones ante el temporal
Protección Civil y los cabildos insulares recomiendan evitar salidas innecesarias, alejarse de zonas de costa o barrancos, y extremar la precaución en carretera, especialmente en áreas de montaña o donde el viento pueda dificultar la conducción.
- La Aemet avisa de un cambio radical del tiempo este miércoles en Canarias: un frente de lluvias barrerá el Archipiélago
- Aviso a los conductores canarios: la DGT implanta el nuevo límite máximo de velocidad en autopistas y autovías
- Los avisos de riesgo de la Aemet para el fin de semana en el tiempo en Canarias: lluvias, oleajes, tormentas, nevadas y viento
- La Aemet avisa de cambios en el tiempo en Canarias: más lluvias y atención en el mar
- DIRECTO | Canarias se prepara para la borrasca Emilia: los avisos de la Aemet traen lluvias, temporales de mar, viento y nevadas
- Una naviera suspende los viajes en tres islas por el fuerte oleaje en Canarias tras el aviso de la Aemet
- La Aemet pronostica el tiempo para este jueves en Canarias: bajan las temperaturas y aumenta el viento
- Una revista especializada en viajes de Estados Unidos es muy claro con sus lectores: 'Por qué no deberías viajar a Canarias en 2026