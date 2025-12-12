Cuando el cielo se cubre de gris y el viento anuncia tormenta: así ha llegado la borrasca Emilia a Canarias

El cielo comenzó a cerrarse de forma lenta, casi ritual, hasta teñirse de gris. En algunas islas fue la lluvia la que dio el primer aviso. En otras, el viento dejó claro que no habría tregua. La borrasca Emilia, anunciada desde hace días, ha entrado este viernes por el archipiélago como un recordatorio de que el invierno también tiene voz propia en Canarias.

Con avisos activados por la Aemet y medidas de prevención decretadas por el Gobierno autonómico, el fin de semana se presenta complicado. Emilia trae consigo una combinación de viento fuerte, lluvias persistentes, oleaje peligroso y hasta nieve en cotas altas. Las primeras consecuencias ya se han hecho sentir en todo el territorio, con un panorama que varía isla por isla, pero que comparte un denominador común: la inestabilidad.

Cinco avisos activos y una alerta oficial

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado para este viernes y sábado hasta cinco avisos de nivel naranja y amarillo en las islas. Se espera la presencia simultánea de lluvias intensas, vientos fuertes, tormentas eléctricas, fenómenos costeros adversos y nevadas, especialmente en las islas orientales y en las cumbres de mayor altitud.

El Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por viento y oleaje, así como la prealerta por lluvias. La situación puede agravarse a medida que avance el fin de semana.

Isla por isla: así se ha dejado notar Emilia en Canarias

Lanzarote — Una jornada gris con opción de tormentas

El cielo amaneció completamente cubierto y, aunque las lluvias fueron intermitentes, el ambiente se mantuvo inestable. Al final de la tarde, el riesgo de tormentas aumentó notablemente. El viento, que comenzó desde el nordeste, giró al noroeste y se intensificó con rapidez.

Fuerteventura — Lluvias pasajeras y ambiente más fresco

Las primeras horas del día trajeron humedad y cielos encapotados. La lluvia llegó en forma de chubascos dispersos, pero el viento en aumento y las ráfagas fuertes marcaron el cambio de jornada, sobre todo en zonas abiertas.

Gran Canaria — Un norte húmedo y un viento implacable

El contraste fue evidente: en la mitad norte, las lluvias fueron frecuentes desde primera hora, especialmente en medianías. En el sur, solo cayeron algunas gotas. El viento se intensificó notablemente por la tarde, con rachas muy fuertes en zonas altas y vertientes expuestas.

La Palma— Una isla que mira al norte bajo la lluvia

La vertiente norte vivió un día lluvioso casi de principio a fin, con nubosidad densa y ambiente cargado. En el resto de la isla, las precipitaciones fueron más irregulares. Las cumbres registraron ráfagas intensas de viento, y no se descarta la aparición de nieve en cotas elevadas.

La Gomera— Norte mojado y un viento que va a más

Las lluvias fueron persistentes en el norte, mientras que en el resto de la isla se alternaron claros y nubosidad cambiante. El viento fue ganando protagonismo a lo largo del día, con rachas fuertes que complicaron la tarde.

EL HIERRO — Nubes persistentes y viento creciente

Con cielos muy cargados y chubascos en medianías, el día se desarrolló bajo una constante sensación de inestabilidad. El viento alcanzó rachas muy fuertes al final del día, sobre todo en zonas altas y laderas expuestas.

Nieve en las cumbres, oleaje en la costa

En las islas de mayor relieve, como Gran Canaria o Tenerife, se espera que las bajas temperaturas en altura den paso a nevadas durante la noche del viernes al sábado. Las cumbres podrían amanecer cubiertas de blanco, si las previsiones se cumplen.

El oleaje será otro de los protagonistas del fin de semana, especialmente en vertientes norte y oeste, donde se han activado avisos por fenómenos costeros con olas que pueden superar los cinco metros en zonas expuestas.

Recomendaciones ante el temporal

Protección Civil y los cabildos insulares recomiendan evitar salidas innecesarias, alejarse de zonas de costa o barrancos, y extremar la precaución en carretera, especialmente en áreas de montaña o donde el viento pueda dificultar la conducción.