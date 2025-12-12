La cumbre se viste de blanco: Canarias activa la alerta por nevadas

Las cumbres de Canarias se preparan para recibir el invierno en su forma más cruda. La borrasca Emilia no solo ha traído viento, lluvia y oleaje al Archipiélago, sino que también ha sembrado de frío las altitudes más altas. Allí, donde la tierra se encuentra con el cielo, comienza a caer la nieve y con ella, el riesgo.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por nevadas en las cumbres de Tenerife y de prealerta en La Palma y Gran Canaria, en aplicación del Plan Específico de Emergencias PEFMA.

Nevadas a partir de 1.600 metros de altitud

Según las previsiones de AEMET y el Cecoes 1-1-2, podrían producirse precipitaciones en forma de nieve, aguanieve o graupel a partir de los 1.600 - 1.700 metros. Se espera una acumulación superior a los 5 cm en Tenerife y hasta 2 cm en La Palma y Gran Canaria.

Las condiciones meteorológicas adversas han llevado al Gobierno a activar medidas preventivas tanto para la ciudadanía como para los cabildos insulares.

Llega la borrasca Emilia a Canarias / José Carlos Guerra

Recomendaciones a la población

Desde el Gobierno se insta a la población a extremar precauciones y evitar zonas de riesgo. Entre las principales recomendaciones destacan:

No acudir a zonas de montañ a sin consultar previamente el estado del tiempo y de las carreteras.

a sin consultar previamente el estado del tiempo y de las carreteras. Evitar desplazamientos innecesarios y permanecer en casa si no es imprescindible.

innecesarios y permanecer en casa si no es imprescindible. Si se utiliza el coche : llevar el depósito lleno, cadenas, ropa de abrigo, móvil cargado y evitar zonas de umbría con posible hielo.

: llevar el depósito lleno, cadenas, ropa de abrigo, móvil cargado y evitar zonas de umbría con posible hielo. Nunca intentar cruzar barrancos o zonas nevadas cortadas al tráfico.

cortadas al tráfico. En caso de quedarse atrapado en el vehículo: permanecer dentro con el motor encendido, ventilación controlada y sin dormirse.

permanecer dentro con el motor encendido, ventilación controlada y sin dormirse. Mantenerse informado a través de medios oficiales o llamar al 012 para consultas.

En caso de emergencia, llamar al 1-1-2.

Instrucciones a los cabildos insulares

La Dirección General de Emergencias también ha emitido una serie de actuaciones preventivas dirigidas a los cabildos:

Activar los planes insulares operativos y alertar a todos los responsables.

Vigilar zonas de alta montaña, cortar carreteras si es necesario y establecer puntos de seguimiento.

cortar carreteras si es necesario y establecer puntos de seguimiento. Informar a las zonas de acampada, áreas recreativas y centros afectados.

Evaluar el cierre de actividades deportivas, culturales o escolares si afectan a varios municipios.

si afectan a varios municipios. Garantizar la c oordinación con el CECOES a través de la red TETRA RESCAN.

a través de la red TETRA RESCAN. Prever medios y recursos disponibles ante posibles emergencias.

Aunque las nevadas tiñan de belleza las cumbres del Archipiélago, la situación es seria. El Gobierno recuerda que la seguridad debe estar por encima de la curiosidad. Este fenómeno es poco habitual en las Islas, pero cuando ocurre, moviliza a todos los recursos de emergencia.