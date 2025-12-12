Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desplome barco Puerto Las PalmasTiempo Aemet CanariasMaria Corina MachadoAcoso a una menorUD Las PalmasConcejal Alexis RodríguezSecuestro en Gran Canaria
instagramlinkedin

En Directo

DIRECTO | Canarias se prepara para la borrasca Emilia: los avisos de la Aemet traen lluvias, temporales de mar, viento y nevadas

La Aemet activa hasta cinco avisos naranjas y amarillos por meteorología adversa el próximo sábado, 13 de diciembre, en el Archipiélago

Borrasca Emilia: lluvia prevista en Canarias del 12 al 14 de diciembre de 2025

Borrasca Emilia: lluvia prevista en Canarias del 12 al 14 de diciembre de 2025

Meteored/FOTO: José Carlos Guerra

Aránzazu Fernández

Johanna Betancor Galindo

Diego R. Moreno

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado la activación de hasta cinco avisos naranjas y amarillos por meteorología adversa el próximo sábado, 13 de diciembre, en Canarias. Los avisos, que estarán en vigor a partir de las 00.00 horas del sábado, serán por nevadas, viento, tormentas, lluvias y fenómenos costeros.

El pronóstico del tiempo para esa jornada contempla predominio de cielos nubosos con precipitaciones que serán más probables y frecuentes en Lanzarote, Fuerteventura y al norte de las islas de mayor relieve. No se descarta que sean en forma de chubascos localmente fuertes, y en el entorno de las islas más orientales y centrales ir acompañadas de tormentas.

Por otro lado, la cota de nieve será alrededor de los 2.000 metros. Las temperaturas estarán en ligero a moderado descenso, siendo más significativo el de las máximas. El viento soplará fuerte de componente norte. Las rachas se prevén muy fuertes, de hasta 90 kilómetros por hora, en vertientes este y oeste, así como en medianías y zonas altas, sin descartarlas puntualmente en las islas más orientales al principio.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. La Aemet avisa de un cambio radical del tiempo este miércoles en Canarias: un frente de lluvias barrerá el Archipiélago
  2. Aviso a los conductores canarios: la DGT implanta el nuevo límite máximo de velocidad en autopistas y autovías
  3. La Aemet avisa de cambios en el tiempo en Canarias: más lluvias y atención en el mar
  4. Jorge Rey alerta de un fuerte cambio del tiempo en Canarias para este fin de semana: 'Esperamos la estabilización
  5. Incertidumbre entre los canarios en Venezuela ante la escalada de la tensión con Estados Unidos
  6. Los avisos de riesgo de la Aemet para el fin de semana en el tiempo en Canarias: lluvias, oleajes, tormentas, nevadas y viento
  7. La Aemet pronostica el tiempo para este jueves en Canarias: bajan las temperaturas y aumenta el viento
  8. Una revista especializada en viajes de Estados Unidos es muy claro con sus lectores: 'Por qué no deberías viajar a Canarias en 2026

DIRECTO | Canarias se prepara para la borrasca Emilia: los avisos de la Aemet traen lluvias, temporales de mar, viento y nevadas

DIRECTO | Canarias se prepara para la borrasca Emilia: los avisos de la Aemet traen lluvias, temporales de mar, viento y nevadas

La Aemet anuncia un viernes inestable en Canarias con lluvias, viento intenso y nieve en las cumbres de Tenerife

La Aemet anuncia un viernes inestable en Canarias con lluvias, viento intenso y nieve en las cumbres de Tenerife

DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

Canarias apuesta por la IA para modernizar la Administración

Canarias apuesta por la IA para modernizar la Administración

Abuso de pantallas. Efectos para la salud

Seguro de Hogar Mutua Tinerfeña: cercanía canaria y soluciones eficaces

Seguro de Hogar Mutua Tinerfeña: cercanía canaria y soluciones eficaces

Los canarios que vivieron aislados durante siglos en los pantanos de Luisiana

Los canarios que vivieron aislados durante siglos en los pantanos de Luisiana

Blindaje a la gestión pública de los servicios informativos de RTVC

Blindaje a la gestión pública de los servicios informativos de RTVC
Tracking Pixel Contents