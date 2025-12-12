En Directo
DIRECTO | Canarias se prepara para la borrasca Emilia: los avisos de la Aemet traen lluvias, temporales de mar, viento y nevadas
La Aemet activa hasta cinco avisos naranjas y amarillos por meteorología adversa el próximo sábado, 13 de diciembre, en el Archipiélago
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado la activación de hasta cinco avisos naranjas y amarillos por meteorología adversa el próximo sábado, 13 de diciembre, en Canarias. Los avisos, que estarán en vigor a partir de las 00.00 horas del sábado, serán por nevadas, viento, tormentas, lluvias y fenómenos costeros.
El pronóstico del tiempo para esa jornada contempla predominio de cielos nubosos con precipitaciones que serán más probables y frecuentes en Lanzarote, Fuerteventura y al norte de las islas de mayor relieve. No se descarta que sean en forma de chubascos localmente fuertes, y en el entorno de las islas más orientales y centrales ir acompañadas de tormentas.
Por otro lado, la cota de nieve será alrededor de los 2.000 metros. Las temperaturas estarán en ligero a moderado descenso, siendo más significativo el de las máximas. El viento soplará fuerte de componente norte. Las rachas se prevén muy fuertes, de hasta 90 kilómetros por hora, en vertientes este y oeste, así como en medianías y zonas altas, sin descartarlas puntualmente en las islas más orientales al principio.
Elena Montesdeoca
Así será este fin de semana en Canarias con la borrasca Emilia: cóctel explosivo de lluvia, viento, nieve, y fuerte oleaje
Un cóctel explosivo de lluvia intensa, rachas de viento que podrían rozar los 90 kilómetros por hora, nieve en las cumbres, olas de hasta siete metros de altura y tormentas eléctricas se prepara para sacudir el Archipiélago este fin de semana con la llegada de la borrasca Emilia. El frente frío, gestado en las aguas del Atlántico, comenzará a adentrarse en las islas a partir del mediodía de este viernes y dejará un panorama inestable hasta el domingo, un aviso claro de que el invierno ha decidido por fin dejarse notar.
Telde ruega precaución a la ciudadanía ante la situación de alerta por vientos y fenómenos costeros adversos
El Ayuntamiento de Telde pide precaución a la ciudadanía ante la situación de alerta por vientos (en las islas de La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria, con prealerta en Fuerteventura y Lanzarote) y fenómenos costeros adversos (en todo el Archipiélago), a partir de las 9.00 horas de este viernes 12 de diciembre y el sábado 13, emitida por la Dirección General de Emergencias del gobierno canario, en base a la predicción de la AEMET.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria activa la alerta por vientos y fenómenos costeros
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Seguridad, Convivencia y Cultura, activa desde las 09:00 horas de este viernes, 12 de diciembre, las alertas por vientos y fenómenos costeros en la ciudad, siguiendo las instrucciones de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.
Estas son las zonas más afectadas por la borrasca Emilia este viernes en Canarias
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) detalla un cambio significativo del tiempo en Canarias este viernes, con lluvias débiles a moderadas y posibilidad de chubascos tormentosos en las islas orientales. En Tenerife, las precipitaciones podrán ser de nieve en cumbres durante la noche, con heladas débiles y temperaturas en descenso. El viento ganará intensidad en todas las islas, especialmente en zonas altas y en las vertientes este y oeste, donde se esperan rachas muy fuertes que podrían superar los 80–90 km/h.
El concierto de Taburiente y Non Trubada se traslada al Teatro Juan Ramón Jiménez por motivos meteorológicos
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Telde informa que, por motivos meteorológicos y ante la borrasca que se aproxima al Archipiélago, el concierto previsto para este 12 de diciembre en la plaza de San Gregorio, a cargo de los grupos Taburiente y Non Trubada, cambia de ubicación.
G. C.
El Gobierno de Canarias declara la alerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago.
Ancor Torrens
La borrasca Emilia llegará a Canarias mañana viernes, 12 de diciembre
El tiempo inestable dejará fuertes rachas de viento de más de 90 kilómetros por hora en zonas altas de las islas montañosas el sábado 13, además de intensas precipitaciones
Aemet
Comunicado urgente de la Aemet sobre el temporal de lluvia, viento y oleaje en Canarias.
Aemet
La Aemet informa de los avisos por mal tiempo para el sábado 13 de diciembre en Canarias.
Aránzazu Fernández
Una naviera suspende los viajes en tres islas por el fuerte oleaje en Canarias tras el aviso de la Aemet
El sábado 13 de diciembre será la jornada más complicada, con lluvias tormentosas en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y La Graciosa, y rachas de viento que podrían superar los 80 km/h
