El Grupo Socialista denuncia que el buzón "espía" de la CEOE atenta contra los derechos de los trabajadores

El portavoz de Empleo del Grupo Socialista, Gustavo Santana, exigió a la consejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica De León, que se “retracte” públicamente y que inste a la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE) la retirada del Buzón de denuncias anónimas contra las bajas fraudulentas y el absentismo laboral injustificado que puso en marcha la patronal en Tenerife. Al respecto se pronunció la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien solicitó el jueves su retirada, dada su "ilegalidad".

Santana explicó que el uso fraudulento del Buzón “espía” atenta contra los derechos de los trabajadores y “viene a dar la razón” a las denuncias del Grupo Socialista al respecto. Por este motivo, considera que es todavía “más incomprensible” aún que la consejera de Turismo y Empleo y los partidos Coalición Canaria y Partido Popular, junto a los partidos que apoyan al Gobierno (ASG y AHI), sigan “dándole amparo a una herramienta que vulnera los derechos de los trabajadores”.

El diputado socialista recordó las manifestaciones del jefe de Inspección de Trabajo asegurando que no han recibido denuncias de la CEOE Tenerife, y se pregunta que, si este hecho es cierto, no es entendible que siga en marcha un buzón “que resulta inútil”. “¿Miente la CEOE cuando dice que ha recibido denuncias, pero muy pocas? ¿Qué ha hecho con los datos de los trabajadores que les han hecho llegar? ¿Dicho buzón espía se financia con fondos públicos o privados?”, cuestiona.

Por su parte, Díaz anticipó que se llevará esta polémica iniciativa ante la Agencia de Protección de Datos. La ministra recordó que una de sus primeras medidas al asumir la cartera fue derogar el artículo del Estatuto de los Trabajadores que permitía el despido de personas que se encontraban enfermas, y aseguró que la nueva iniciativa de la CEOE va en la misma línea de vulneración de los derechos humanos.