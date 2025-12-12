El IPC oficializa el alza de 32,4 euros más al mes para los jubilados de Canarias
La subida del 2,7% supondrá 527,5 euros más al año para los pensionistas
Ya es oficial. Las pensiones en España se revalorizarán un 2,6% el próximo año, después de que este viernes 12 de diciembre el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicara el dato del Índice de Precios de Consumo (IPC) del mes de noviembre. Un incremento que en la comunidad con las cuartas pensiones contributivas más bajas del país se traducirá en un alza de 32,4 euros al mes para sus perceptores. O lo que es lo mismo, el aumento elevará en 527,5 euros los ingresos de los jubilados del Archipiélago a lo largo del próximo año.
La subida beneficiará a todos aquellos que cobran una pensión coctributiva en las Islas. En total, el número de beneficiarios asciende a 376.153, a los que hay que sumar los perceptores de clases pasivas. La mayoría de todos ellos perciben ingresos por jubilación. También la cobrarán quienes cobran una pensión por incapacidad, viudedad, orfandad o favor familiar. Así como aquellos que perciben dos al mismo tiempo, ya que se les aplicará a ambas. También a las máximas, aunque no a las que son no contributivas, porque se espera que su aumento sea mayor que ese 2,7%.
Pero, ¿cuándo empezarán a cobrar este aumento? Lo notarán antes de que acabe el año, porque aunque el Gobierno central tiene la obligación de ingresar las pensiones antes del día 4, es habitual que las entidades bancarias adelanten los pagos, con lo que ya lo recibirán en la pensión que se abonará a finales del mes de diciembre.
