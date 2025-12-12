¿Dónde nevará en Canarias este fin de semana?

La borrasca Emilia podría dejar nevadas débiles y muy localizadas este fin de semana en las cumbres de Canarias. Tenerife es la isla con mayor probabilidad, mientras que en La Palma y Gran Canaria la posibilidad es mucho más baja y limitada.

Las previsiones apuntan a que Tenerife será la isla donde con más probabilidad pueda verse nieve, en las zonas altas del Teide. Las precipitaciones podrían ser en forma de aguanieve o nieve a partir de los 1.600–1.700 metros de altitud.

En el escenario más probable, los acumulados no serían importantes, aunque podrían superarse de forma local los cinco centímetros en 24 horas en puntos muy concretos de las cumbres. Por este motivo, el Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por nevadas en las cumbres de Tenerife, activa desde las 22:00 horas de este viernes, 12 de diciembre.

Gran Canaria y La Palma, con una probabilidad mucho menor

En el caso de Gran Canaria y La Palma, la nieve no es el escenario dominante. La previsión contempla únicamente la posibilidad de precipitaciones débiles en forma de aguanieve o nieve en las zonas más altas, también a partir de unos 1.600 metros.

Los acumulados, de darse, serían muy escasos, en torno a dos centímetros en 24 horas, y solo en momentos puntuales. Por ello, el Ejecutivo autonómico ha activado la prealerta por nevadas en las cumbres de ambas islas, una situación preventiva ante un fenómeno de baja intensidad.

Aunque Emilia viene acompañada de viento, mal estado del mar y precipitaciones, no se espera un episodio severo de nieve. Se trata de un evento invernal moderado, habitual cuando se combinan aire frío en altura y precipitaciones en esta época del año.

Las autoridades recomiendan prudencia en las zonas altas, evitar desplazamientos innecesarios a las cumbres y seguir la información oficial, especialmente en Tenerife, donde la probabilidad de ver nieve es claramente mayor que en el resto del archipiélago.