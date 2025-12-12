Salvamento Marítimo rescata a unas 200 personas a bordo de un cayuco cerca de La Restinga

Salvamento Marítimo rescató en la tarde de este viernes a cerca de 200 personas migrantes que viajaban a bordo de un cayuco localizado a 0,6 millas del puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro.

El Centro Coordinador del organismo estatal en Tenerife movilizó hasta la zona a la Salvamar Dipha, que procedió al rescate de aproximadamente la mitad de los ocupantes de la embarcación. Posteriormente, la Salvamar Nadia se desplazó también al lugar y escoltó el cayuco, con el resto de personas migrantes a bordo, hasta el puerto.

El desembarco se produjo en la isla en torno a las 14.25 horas, según precisaron fuentes de Salvamento Marítimo a Europa Press.