Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Contenedores Puerto Las PalmasBorrasca Emilia en CanariasConexión aérea Canarias - SevillaLuchador de MMA 'Caracol'UD Las PalmasTerraza El Atlante
instagramlinkedin

Salvamento Marítimo rescata a unas 200 personas a bordo de un cayuco cerca de La Restinga

El desembarco en El Hierro se produjo en torno a las 14.25 horas

Una embarcación de Salvamento Marítimo

Una embarcación de Salvamento Marítimo / SALVAMENTO MARÍTIMO

Europa Press

Salvamento Marítimo rescató en la tarde de este viernes a cerca de 200 personas migrantes que viajaban a bordo de un cayuco localizado a 0,6 millas del puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro.

El Centro Coordinador del organismo estatal en Tenerife movilizó hasta la zona a la Salvamar Dipha, que procedió al rescate de aproximadamente la mitad de los ocupantes de la embarcación. Posteriormente, la Salvamar Nadia se desplazó también al lugar y escoltó el cayuco, con el resto de personas migrantes a bordo, hasta el puerto.

El desembarco se produjo en la isla en torno a las 14.25 horas, según precisaron fuentes de Salvamento Marítimo a Europa Press.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil avisa a los conductores canarios: multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por esta práctica tan común en las rotondas
  2. DIRECTO | Canarias se prepara para la borrasca Emilia: los avisos de la Aemet traen lluvias, temporales de viento y mar y nevadas
  3. Comunicado urgente de la Aemet sobre la borrasca Emilia que se acerca a Canarias
  4. La Aemet avisa de un cambio radical del tiempo este miércoles en Canarias: un frente de lluvias barrerá el Archipiélago
  5. Aviso a los conductores canarios: la DGT implanta el nuevo límite máximo de velocidad en autopistas y autovías
  6. Los avisos de riesgo de la Aemet para el fin de semana en el tiempo en Canarias: lluvias, oleajes, tormentas, nevadas y viento
  7. La Aemet avisa de cambios en el tiempo en Canarias: más lluvias y atención en el mar
  8. Una naviera suspende los viajes en tres islas por el fuerte oleaje en Canarias tras el aviso de la Aemet

¿Dónde nevará en Canarias este fin de semana?

¿Dónde nevará en Canarias este fin de semana?

El seguimiento de la huelga nacional de médicos en las instituciones sanitarias del SCS ha sido del 22,68%

El seguimiento de la huelga nacional de médicos en las instituciones sanitarias del SCS ha sido del 22,68%

Salvamento Marítimo rescata a unas 200 personas a bordo de un cayuco cerca de La Restinga

Salvamento Marítimo rescata a unas 200 personas a bordo de un cayuco cerca de La Restinga

DIRECTO | La borrasca ‘Emilia’ obliga a aplazar actos navideños en Gran Canaria este fin de semana

DIRECTO | La borrasca ‘Emilia’ obliga a aplazar actos navideños en Gran Canaria este fin de semana

El IPC oficializa el alza de 32,4 euros más al mes para los jubilados de Canarias

El IPC oficializa el alza de 32,4 euros más al mes para los jubilados de Canarias

El precio de los huevos escala un 21% y convierte la tortilla en manjar de lujo

El precio de los huevos escala un 21% y convierte la tortilla en manjar de lujo

El alquiler de un piso ya equivale al sueldo medio de los jóvenes isleños

El alquiler de un piso ya equivale al sueldo medio de los jóvenes isleños

La Guardia Civil avisa a los conductores canarios: multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por esta práctica tan común en las rotondas

Tracking Pixel Contents