Salvamento Marítimo rescata a unas 200 personas a bordo de un cayuco cerca de La Restinga
El desembarco en El Hierro se produjo en torno a las 14.25 horas
Salvamento Marítimo rescató en la tarde de este viernes a cerca de 200 personas migrantes que viajaban a bordo de un cayuco localizado a 0,6 millas del puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro.
El Centro Coordinador del organismo estatal en Tenerife movilizó hasta la zona a la Salvamar Dipha, que procedió al rescate de aproximadamente la mitad de los ocupantes de la embarcación. Posteriormente, la Salvamar Nadia se desplazó también al lugar y escoltó el cayuco, con el resto de personas migrantes a bordo, hasta el puerto.
El desembarco se produjo en la isla en torno a las 14.25 horas, según precisaron fuentes de Salvamento Marítimo a Europa Press.
- La Guardia Civil avisa a los conductores canarios: multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por esta práctica tan común en las rotondas
- DIRECTO | Canarias se prepara para la borrasca Emilia: los avisos de la Aemet traen lluvias, temporales de viento y mar y nevadas
- Comunicado urgente de la Aemet sobre la borrasca Emilia que se acerca a Canarias
- La Aemet avisa de un cambio radical del tiempo este miércoles en Canarias: un frente de lluvias barrerá el Archipiélago
- Aviso a los conductores canarios: la DGT implanta el nuevo límite máximo de velocidad en autopistas y autovías
- Los avisos de riesgo de la Aemet para el fin de semana en el tiempo en Canarias: lluvias, oleajes, tormentas, nevadas y viento
- La Aemet avisa de cambios en el tiempo en Canarias: más lluvias y atención en el mar
- Una naviera suspende los viajes en tres islas por el fuerte oleaje en Canarias tras el aviso de la Aemet