El seguimiento de la huelga nacional de médicos en las instituciones sanitarias del SCS ha sido del 22,68%

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa de que la huelga convocada para este viernes, 12 de diciembre, en todo el país por los médicos en protesta contra la propuesta del Ministerio de Sanidad para la reforma del Estatuto Marco ha registrado un seguimiento en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS) del 22,68 por ciento de los trabajadores de este grupo profesional, en el conjunto de los ámbitos de la Atención Primaria y de la Hospitalaria.

De los 7.148 efectivos convocados a la huelga, estaban afectados por esta convocatoria 4.082, de los que 926 la secundaron.

Del seguimiento por áreas de salud en Gran Canaria la secundaron 425 de los 1.648 efectivos afectados, lo que representa el 25,79 por ciento, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 462 de los 1.968, es decir, del 23,48 por ciento. Por su parte, en Lanzarote han secundado el paro 54 de los 233 profesionales afectados por la huelga, el 23,18 por ciento, en Fuerteventura la secundaron 18 de los 254 afectados, es decir el 7,09 por ciento. Por su parte, en La Palma el seguimiento fue del 7,19 por ciento, puesto que acudieron a la huelga diez de los 139 afectados. En La Gomera y El Hierro no hubo ningún efectivo en huelga.

La jornada de la mañana de hoy, que cuenta con 1.187 efectivos en servicios mínimos, ha transcurrido sin incidencias destacables.