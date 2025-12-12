La Seguridad Social y el INE lo confirman a los pensionistas de Canarias: así subirán las pensiones en 2026

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado el dato definitivo de la inflación correspondiente al mes de noviembre, que se sitúa en el 3%. Con esta cifra ya es posible calcular el IPC interanual del periodo comprendido entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, referencia que utiliza la Seguridad Social para la revalorización de las pensiones.

Los pensionistas y jubilados canarios celebran este dato, ya que el incremento se aplicará a partir del primer ingreso de enero de 2026, garantizando una actualización acorde al aumento del coste de la vida. Desde que en 2023 se aprobase la reforma de las pensiones del exministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, las pensiones contributivas se revalorizan automáticamente anualmente.

Esta será la subida de las pensiones en 2026

Los subsidios estatales subirán de media unos 35 euros mensuales y 490 euros anuales en 14 pagas, considerando que la pensión media del sistema alcanzó el mes pasado los 1.316,7 euros. Esta cifra variará en función del tipo de ingreso, si se cobra la pensión mínima o máxima y otros factores.

Este incremento solo afecta a las pensiones contributivas, porque las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) suben de manera independiente según los criterios que estime la Seguridad Social.

La subida de las pensiones beneficia a más de 9,3 millones de personas que reciben 10,4 millones de pensiones contributivas. Con la revalorización del 2,7% quedarán así:

El dato de este año es inferior al aumento que se produjo en las pensiones de 2025, cuando fue de un 2,8%. Aparte de las pensiones contributivas, también incrementarán los 728.062 ingresos del Régimen de Clases Pasivas del Estado.

A partir de enero de 2026, las personas que perciben una pensión contributiva verán reflejada la subida correspondiente en su nómina mensual. No obstante, muchos beneficiarios comenzarán a cobrar este incremento a finales de diciembre, ya que las entidades bancarias suelen adelantar el pago de las pensiones.